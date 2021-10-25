Шахраї створили фейкову «Дію»: Мінцифри лякає «паспортом ув'язненого»

Фейковий «додаток» встановлюється за посиланням, не з Google Play у форматі apk

Мета шахраїв – створювати підробки Covid-сертифікатів

Шахраї створили фейковий додаток «Дія», мета якого – створювати підробки Covid-сертифікатів. Про це повідомив у Telegam очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, фейковий «додаток» встановлюється за посиланням, не з Google Play у форматі apk.

«Мета – створювати підробки ковідних сертифікатів, фейкові паспорти для купівлі алкоголю неповнолітнім. Звичайно ж документи не валідуються через QR. І, для тих, хто купує подібні «сервіси», будьте обережні, можна потрапити під статтю «підробка документів», – заявив Федоров.

Міністр також поставив завдання команді розробити новий електронний документ – «паспорт ув'язненого».

«Організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками», – написав голова Мінцифри.

Раніше генпрокурорка пригрозила продавцям підроблених Covid-документів.

До слова, на Черкащині викрили адвокатку, яка збувала підроблені ПЛР-тести на Covid-19. Як повідомила поліція Черкаської області, жінка підробляла ПЛР-тести, а її клієнти не здавали жодних аналізів.

Нагадаємо, авторитетне американське видання The New York Times присвятило статтю підробкам covid-сертифікатів в Україні, зазначивши, що країна страждає не лише від великого спалаху захворювання, але і від масової підробки документів про вакцинацію.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочнуться 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.