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    Події в Україні

    Шахраї створили фейкову «Дію»: Мінцифри лякає «паспортом ув'язненого»

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    Фейковий &laquo;додаток&raquo; встановлюється за посиланням, не з Google Play у форматі apk - Шахраї створили фейкову «Дію»: Мінцифри лякає «паспортом ув'язненого»
    Фейковий «додаток» встановлюється за посиланням, не з Google Play у форматі apk
    фото з відкритих джерел

    Мета шахраїв – створювати підробки Covid-сертифікатів

    Шахраї створили фейковий додаток «Дія», мета якого – створювати підробки Covid-сертифікатів. Про це повідомив у Telegam очільник Мінцифри Михайло Федоров.

    За його словами, фейковий «додаток» встановлюється за посиланням, не з Google Play у форматі apk.

    «Мета – створювати підробки ковідних сертифікатів, фейкові паспорти для купівлі алкоголю неповнолітнім. Звичайно ж документи не валідуються через QR. І, для тих, хто купує подібні «сервіси», будьте обережні, можна потрапити під статтю «підробка документів», – заявив Федоров.

    Міністр також поставив завдання команді розробити новий електронний документ – «паспорт ув'язненого».

    «Організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками», – написав голова Мінцифри.

    Раніше генпрокурорка пригрозила продавцям підроблених Covid-документів.

    До слова, на Черкащині викрили адвокатку, яка збувала підроблені ПЛР-тести на Covid-19. Як повідомила поліція Черкаської області, жінка підробляла ПЛР-тести, а її клієнти не здавали жодних аналізів.

    Нагадаємо, авторитетне американське видання The New York Times присвятило статтю підробкам covid-сертифікатів в Україні, зазначивши, що країна страждає не лише від великого спалаху захворювання, але і від масової підробки документів про вакцинацію.

    Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочнуться 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

    Читайте також статтю: Злочин і кара Надії Савченко. Хто торгує фейковими Сovid-сертифікатами і що за це буває?
    Теги: шахрайство міністр документи щеплення вакцинація Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України
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    Шахраї створили фейкову «Дію»: Мінцифри лякає «паспортом ув'язненого»