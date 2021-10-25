Коронавірусний колапс у Криму. Окупанти визнали: морги не справляються з навантаженням

В окупованому Криму зросло навантаження на морги через високу смертність серед пацієнтів з Covid-19

Жителі окупованого півострова скаржаться, що тіла померлих родичів їм видають «у поганому стані»

В окупованому Криму морги перестали справлятися з навантаженням через зростання смертності серед пацієнтів з Covid-19. Про це повідомив представник окупаційної влади, так званий «міністр охорони здоров'я регіону» Костянтин Скорупський, передає «Коммерсант».

За словами «міністра», через високу смертність з проблемами зіткнулися всі відділення моргів на півострові – як судово-медичної експертизи, так і патолого-анатомічні. «Зараз опрацьовується варіант придбання модульного холодильного обладнання, щоб розвантажити морги та зберігати тіла померлих у більш-менш належному стані», – заявив Скорупський.

Він також визнав, що від місцевих жителів вже неодноразово надходили скарги в зв'язку з тим, що тіла померлих родичів, які їм видавали, «були в поганому стані». Зокрема, така ситуація склалася в окупованому Сімферополі, уточнив Скорупський.

За даними окупаційної влади, у Криму з початку пандемії коронавірусу було виявлено майже 92,7 тис. випадків зараження, 2894 пацієнта померли. При цьому в жовтні добовий антирекорд за кількістю виявлених випадків на півострові оновлювався 23 рази, відзначають російські ЗМІ.

Минуло тижня влада окупованого Криму навіть заборонила літнім людям виходити на вулицю.

Нагадаємо, на території Російської Федерації виявлено перші випадки зараження новим варіантом коронавірусної хвороби, що отримав назву AY.4.2.

Також, у Росії період з 30 жовтня до 7 листопада оголосили неробочими днями зі збереженням заробітної плати. З такою пропозицією до президента Володимира Путіна звернулася віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова. Причина – поширення коронавірусу.

Тим часом російський президент Путін обурений тим, що його оточення не хоче щепитися «Супутником V». Також нещодавно він зробив курйозну заяву про те, що європейці потайки вакцинуються «Супутником V».

Читайте також:



