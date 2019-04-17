  1. Головна
  2. Дайджест ЗМІ

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Дайджест ЗМІ

    Росіянам подобається Сталін, бо вони слухають Кремль, але незадоволені корупцією - правозахисник

    • Розсилка
    Росіянам подобається Сталін, бо вони слухають Кремль, але незадоволені корупцією - правозахисник

    Схвально або індиферентно до Йосипа Сталіна ставляться 77% росіян

    При цьому почуття захоплення вождем, повагу чи симпатію до нього відчувають більше половини (51%) населення. Такими є дані, отримані у результаті останнього дослідження Левада-центру. Це рекордні показники за всі роки подібних опитувань.

    Особливо зросла (на 12 пунктів) частка тих, хто тих, хто зізнався у «повазі» до «батька народів». Одночасно відбувається помітне зниження числа росіян, негативно налаштованих до нього громадян (19%).

    Окрім того, 70% респондентів вважають, що Сталін зіграв «скоріше позитивну» або «цілком позитивну» роль в житті країни. А кількість людей, які вважають невиправданими «людські жертви, які поніс радянський народ в сталінську епоху», у порівнянні з 2008 роком значно зменшилася (з 60 до 45%).

    Байдуже ставлення до вождя частіше за інших висловлювала наймолодша категорія опитаних у віці від 18 до 24 років.

    У коментарях соціологів також відзначається, що рівень позитивного ставлення до Сталіна серед росіян вище, ніж до політичних діячів постсталінських пори: Леоніда Брежнєва, Михайла Горбачова та Бориса Єльцина.

    Коментуючи дані опитування, співголова Московської Гельсінської групи (МГХ) Валерій Борщов розповів журналісту Російської служби «Голосу Америки» Віктору Владімірову, що популярність Сталіна є з одного боку «заслугою кремлівської пропаганди», а з іншого - відображає невдоволення росіян корумпованістю Росії.

    «Для великої частини населення це реакція на сьогоднішні реалії. Вони бачать у диктаторі ніби альтернативу нинішньому свавіллю і виступають не стільки за Сталіна, скільки проти сформованих завдяки політиці Кремля підвалин».

    Правозахисник також зазначив, що вбачає небезпеку у тому, що невдоволення населення корупцією може зіграти на руку політикам, які виступають з недемократичних позицій.

    «Так що заклик (Олексія) Навального об'єднуватися з комуністами на виборах я вважаю дуже небезпечним. Що стосується консолідації консервативних сил, то вона завжди була. Так що в цьому сенсі вони все рано виступатимуть проти демократичних сил. Головне питання полягає у стані суспільства» , - зазначив Борщов.

    За його словами в Росії існує «небезпека сповзання до націонал-соціалізму».

    «Виправдання Сталіна, сталінізму - один із серйозних симптомів такого захворювання», - заявив Борщов.

    Джерело: Голос Америки

    Читайте також
    Росія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ