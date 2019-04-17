Росіянам подобається Сталін, бо вони слухають Кремль, але незадоволені корупцією - правозахисник

Схвально або індиферентно до Йосипа Сталіна ставляться 77% росіян

Особливо зросла (на 12 пунктів) частка тих, хто тих, хто зізнався у «повазі» до «батька народів». Одночасно відбувається помітне зниження числа росіян, негативно налаштованих до нього громадян (19%).

Окрім того, 70% респондентів вважають, що Сталін зіграв «скоріше позитивну» або «цілком позитивну» роль в житті країни. А кількість людей, які вважають невиправданими «людські жертви, які поніс радянський народ в сталінську епоху», у порівнянні з 2008 роком значно зменшилася (з 60 до 45%).

Байдуже ставлення до вождя частіше за інших висловлювала наймолодша категорія опитаних у віці від 18 до 24 років.

У коментарях соціологів також відзначається, що рівень позитивного ставлення до Сталіна серед росіян вище, ніж до політичних діячів постсталінських пори: Леоніда Брежнєва, Михайла Горбачова та Бориса Єльцина.

Коментуючи дані опитування, співголова Московської Гельсінської групи (МГХ) Валерій Борщов розповів журналісту Російської служби «Голосу Америки» Віктору Владімірову, що популярність Сталіна є з одного боку «заслугою кремлівської пропаганди», а з іншого - відображає невдоволення росіян корумпованістю Росії.

«Для великої частини населення це реакція на сьогоднішні реалії. Вони бачать у диктаторі ніби альтернативу нинішньому свавіллю і виступають не стільки за Сталіна, скільки проти сформованих завдяки політиці Кремля підвалин».

Правозахисник також зазначив, що вбачає небезпеку у тому, що невдоволення населення корупцією може зіграти на руку політикам, які виступають з недемократичних позицій.

«Так що заклик (Олексія) Навального об'єднуватися з комуністами на виборах я вважаю дуже небезпечним. Що стосується консолідації консервативних сил, то вона завжди була. Так що в цьому сенсі вони все рано виступатимуть проти демократичних сил. Головне питання полягає у стані суспільства» , - зазначив Борщов.

За його словами в Росії існує «небезпека сповзання до націонал-соціалізму».

«Виправдання Сталіна, сталінізму - один із серйозних симптомів такого захворювання», - заявив Борщов.