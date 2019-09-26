Щасливі пари сваряться по-своєму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Парам, що разом багато років, з часом і неприємні теми не стають на заваді – або врешті виявляються зовсім не такими й важливими

Сварки бувають у кожного – навіть у щасливих пар. Але вони, вочевидь, сваряться з приводу інших тем, ніж пари з меншою симпатією одне до одного, зауважили психологи. Згідно з їхніми висновками, щасливі пари сперечаються про конкретні питання, що мають визначену відповідь, і значно рідше та не так довго про засадничі проблеми. Те, що здається витісненням, може в результаті навіть зміцнити стосунки, кажуть науковці.

Що робить стабільними стосунки? Чому деякі подружжя живуть разом десятиліттями, натомість інші розбігаються після кількох років спільного життя? Дотепер психологи не мають єдиної відповіді на ці запитання. Залишається очевидним хіба те, що стосунки позитивно впливають як на психіку, так і на здоров’я.

А як щодо сварок? Сваряться всі, і це цілком нормально. Але питання полягає в тому, чи існує свій тип сварок для щасливих і менш міцних пар? Власне це детальніше дослідили Емі Рауер (Amy Rauer) з Університету штату Теннессі та її колеги. Учасниками їхніх досліджень стали 57 пар середнього віку, що перебували в стосунках роками, і 64 старші пари, що в середньому були одружені вже 42 роки.

Науковці опитали учасників про те, які тему вони вважають проблемними і з приводу яких частіше чи рідше сперечаються. Крім того, вчені спостерігали, як пари піддослідних сварилися впродовж численних зустрічей.

Виявилося: теми, які пари вважали проблемними, в усіх випадках були дуже подібні: найтяжчими називали теми приватності, проведення вільного часу, ведення хатнього господарства, комунікації з партнером та грошові питання. Натомість ревнощі, релігія, сімейні питання – для щасливих пар вони були менш важливими чи менш проблемними.

Несподівано також, що в конкретних сварках ці теми ніяк не набували центрального значення. Натомість стабільні щасливі пари значно частіше сварилися про проблеми, для яких можна було знайти конкретне вирішення, – наприклад, про розподіл домашньої роботи або проведення вільного часу. «В конфліктах щасливі пари схильні до орієнтованого на вирішення підходу – і це проявляється в темах, які вони порушують», – сказала Рауер.

На думку науковців, ця стратегія може стати запорукою щастя в стосунках – навіть якщо вона, на перший погляд, і виглядає витісненням: «Коли хтось постійно фокусується на тривалих проблемах, які складно вирішити, тоді можна підірвати довіру партнера в стосунках», – сказала Рауер. У довгостроковій перспективі в результаті постійних безрезультатних дискусій зростає розчарування та агресія – передусім, коли жодна сварка не закінчується порозумінням.

Натомість, починаючи з простіших проблем, які мають вирішення, партнери живлять впевненість, що разом можна щось створювати. «Коли в парі є відчуття, що вони можуть разом вирішити проблеми, це дає їм віру в те, що пізніше вони впораються і зі складнішими темами», – сказала психологиня.

Парам, що разом багато років, з часом і неприємні теми не стають на заваді – або врешті виявляються зовсім не такими й важливими. Для щасливих стосунків це означає: сваритися має сенс, це навіть необхідно, але потрібно добре обдумати теми. «Здатність розрізняти, які теми необхідно з’ясувати, а які ще потребують часу, може бути ключем до тривалих, успішних стосунків», – сказала Рауер.

Nadja Podbregar

Glückliche Paare streiten anders

University of Tennessee at Knoxville, 19/09/2019

Зреферувала С. К.

Джерело: Zbruc