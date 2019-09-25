Зеленський в ООН: розвитку України перешкоджає агресія Росії



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Володимир Зеленський під час участі у Діалозі лідерів на Саміті ООН з питань Цілей сталого розвитку в рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку (США) Фото: president.gov.ua

Зеленський нагадав, що через окупацію Криму та частини Донбасу в Україні було зруйновано критично важливу інфраструктуру

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що завдяки підтримці міжнародних партнерів вдасться досягнути повернення українських територій політико-дипломатичним шляхом, припинення війни та встановлення миру.

Про це інформує пресслужба глави держави.

«Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії, що аплодують вторгненню до інших держав і порушенню прав і свобод людини», – наголосив Володимир Зеленський під час участі у Діалозі лідерів на Саміті ООН з питань Цілей сталого розвитку в рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку (США).

Президент запевнив, що Україна віддана своїм зобов’язанням щодо Цілей сталого розвитку – для їхнього досягнення створено національні стратегічні рамки, функціонує механізм впровадження цілей і моніторингу цього процесу.

«Нашими завданнями є істотне зростання економіки задля подолання бідності та підвищення зайнятості населення, дієва реформа правоохоронних і судових органів, завершення реформи децентралізації», – розповів Глава держави.

Водночас, за його словами, показники України можуть і повинні бути значно кращими, адже країна обрала правильний шлях до розвитку і тепер настав час рухатися ним швидше та впевненіше.

«На цьому шляху сьогодні два бар’єри. Перший – це внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи отримують спротив. Але з цим нова українська влада обов’язково впорається. Другий бар’єр набагато складніший. І нам його не подолати без міжнародної підтримки. Це війна внаслідок російської агресії проти України», – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що через окупацію Криму та частини Донбасу в Україні було зруйновано критично важливу інфраструктуру та промислові об’єкти, втрачено міжгалузеві зв’язки.

«Але найголовніше – Україна втратила понад 13 тисяч громадян. Це не лише професійні військові, а й добровольці. Серед загиблих є медики, педагоги, спортсмени, науковці, дослідники, художники, музиканти, журналісти, правозахисники. Кожен міг би зробити свій внесок у розвиток не лише України, а й усього світу. Але це, на жаль, неможливо», – підкреслив глава держави.

«Утім, я вірю, що разом з міжнародними партнерами, політико-дипломатичним шляхом ми зможемо домогтися повернення наших територій, припинення війни та панування миру. І це – наша мета номер один. Для того щоб пліч-о-пліч з державами-членами ООН ми без бар’єрів могли рухатися вперед для досягнення інших Цілей сталого розвитку та разом будувати новий світ, вільний від бідності, голоду, захворювань і війн», – резюмував президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.