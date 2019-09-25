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    Відмовляючись від Плану дій щодо членства в НАТО, Україна виконує забаганки Росії - Сюмар

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    <p>Сюмар відреагувала на заяву віце-прем&rsquo;єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби про зміну тактики України входження до НАТО</p> - Відмовляючись від Плану дій щодо членства в НАТО, Україна виконує забаганки Росії - Сюмар

    Сюмар відреагувала на заяву віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби про зміну тактики України входження до НАТО

    «Незмінність курсу» без заявки на членство - це оксюморон», - підкреслила нардеп Вікторія Сюмар

    Збереження курсу на євроатлантичну інтеграцію є базовим безпековим пріоритетом для України, адже в сучасному світі тільки комплексне міжнародне партнерство із НАТО зможе гарантувати нашій країні суверенітет і захист від Росії, і протилежна риторика з боку нової влади є неприпустимою.

    Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар, коментуючи заяву віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби про зміну тактики України входження до НАТО.

    «Курс на НАТО - це ПДЧ і вступ до НАТО. Крапка. «Незмінність курсу» без заявки на членство - це оксюморон. Всім «найвидатнішим лідерам сучасності» і їх посадовцям варто усвідомити реальність - на сході Росія з Китаєм проводять найбільші військові навчання і планують створити свій аналог альянсу. На Заході після початку процедури імпічменту президента США через «Ukraine Case» Україна стає вкрай токсичною», – зауважила політик.

    Сюмар зазначила, що в існуючих геополітичних умовах зміна позиції пріоритетності вступу до НАТО та заграванні з Росією, в даному питанні, може перетворити Україну на буферну державу і віддалити нас від Заходу.

    «Ми посередині. З війною з агресивною ядерною державою, єдиний «компроміс» від якої – це виконувати її вимоги. І ці вимоги відомі – Україна у ролі «сірої буферної зони» між НАТО і Росією. Слабка і розділена на автономії. І відмовляючись від бодай зусиль отримати ПДЧ, ви робите саме це – виконуєте забаганки Росії і можливо назавжди позбавляєте Україну чи не останнього шансу стати частиною західної спільноти», – наголосила парламентар.

    До слова, на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

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