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Аналітики підрахували збитки українського бізнесу від війни

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Аналітики підрахували збитки українського бізнесу від війни
фото з відкритих джерел

Через росiйську агресію минулого року підприємства втратили $13 млрд

 

За підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого Росією 24 лютого 2022 року. Це оцінка експертів проєкту «Росія заплатить» KSE Institute (аналітичний центр при Київській школі економіки). 

Загальна сума прямих збитків склала $13 млрд. Це втрати державних та комерційних підприємств, а також приватних осіб-підприємців. Загальні непрямі втрати сягають $33,1 млрд. А необхідна сума для відновлення підприємств — $24,9 млрд.
«Переважна кількість зруйнованих та пошкоджених підприємств сконцентрована в шести областях — Київській та Донецькій (по 17% від загальної кількості), Запорізькій (14%), Харківській (13%, Луганській (10%) та Миколаївській (8%). Зазвичай область реєстрації підприємства співпадає з областю, в якій у підприємство отримало прямі збитки, але є і винятки», — зазначає Дмитро Горюнов, керівник напряму економічних втрат проєкту «Росія заплатить», старший економіст Центру економічної стратегії. 

Найбільші пошкоджені підприємства станом на грудень 2022, за даними проєкту KSE Institute «Росія заплатить»
Найбільші пошкоджені підприємства станом на грудень 2022, за даними проєкту KSE Institute «Росія заплатить»

До найбільших підприємств за розмірами активів, що зазнали прямих збитків від збройної агресії Росії у 2022 році, увійшли Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, «Азовсталь», «Нібулон», «Мотор Січ». 

«Зі стабілізацією фронту зменшується й кількість пошкодження нових підприємств. Крім того, знижується кількість нових випадків мародерства або розкрадання товарних залишків. Слід зауважити, що інформація щодо пошкоджених об’єктів надходить із деяким запізненням», — пояснює Дмитро Горюнов. 

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Теги: бізнес втрати економіка

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