Український бізнес готується до скорочення співробітників: у якій сфері найскладніша ситуація

В Україні бізнес налаштувався на скорочення співробітників

Скорочення кількості працівників очікують у сфері промисловості й торгівлі

В Україні бізнес із усіх секторів налаштований на подальше скорочення загальної чисельності працівників. Найпесимістичніші очікування – у секторі будівництва. Про це свідчать результати опитування керівників підприємств, проведених Національним банком України (НБУ).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Настрої бізнесу погіршилися через негативні наслідки активних бойових дій, а також теракти проти критичної інфраструктури України. Ці чинники призводять як до скорочення виробництва, так і до падіння реальних доходів населення.

«Респонденти налаштовані на зменшення обсягів виробництва товарів (послуг), обсягів нових замовлень на продукцію, товарообігу, обсягів запасів сировини та матеріалів... Попит на робочу силу все ще слабкий. Респонденти всіх секторів налаштовані на скорочення чисельності працівників», – зазначили в НБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому підприємства будівництва мають найстриманіші оцінки своєї діяльності. На них тиснуть низький попит на житло, зростання виробничих витрат, перебої з енергопостачанням, а також сезонні чинники.

«Погіршилися оцінки обсягів виконаних будівельних робіт, збереглися високі очікування зростання цін на власну продукцію... Підприємства будівництва вказали на погіршення доступності підрядників. У секторі очікується суттєве скорочення загальної кількості працівників», – йдеться в результатах опитування.

Втім, скорочення кількості працівників також очікують у промисловості й торгівлі. А найменш песимістичні очікування щодо кількості співробітників – у підприємств із сфери послуг.