ДТЕК Ахметова купив на Полтавщині два родовища газу за рекордну суму

Стартова ціна спецдозволу становила 40,7 млн грн

ТОВ «Нафтогаздія», що входить у структуру ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, на аукціоні від Державної служби геології та надр України придбало спеціальний дозвіл на користування надрами Майорівської площі. Сума угоди стала рекордною в історії України для нафтогазових ділянок – 1,102 млрд грн. Про це свідчать результати аукціону, який пройшов на Prozorro.

Стартова ціна спецдозволу становила 40,7 млн грн. Таким чином, кінцева вартість ділянки зросла у 27 разів. Таким чином компанія отримала спецдозвіл на Майорівську площу, розташовану у Полтавській області, на 20 років. Площа ділянки – 41,94 кв км.

За лот змагалися п’ять учасників: «Нафтогаздія», АТ «Укргазвидобування» (з пропозицією 225 млн грн), ТОВ «Велл Інвестум» (входить у структуру Smart Energy Вадима Новинського), ТОВ «Електронні торговельні технології» та ТОВ «Сенс-Д» (долю в якому цього року придбав третій президент України Віктор Ющенко).

Перемогу здобула «Нафтогаздія», запропонувавши ціну 1,1 млрд грн, уп’ятеро вищу від найближчого конкурента УГВ (225 млн грн).

Крім того, на аукціонах 29 листопада ДТЕК також придбав спецдозвіл на користування надрами Бірківсько-Зінківської площі у Полтавській області за 211 млн грн, учетверо більше за стартову ціну.

За словами ДТЕК, Майорівська площа має увійти в загальну модель розробки компанією газових родовищ Полтавського регіону. ДТЕК давно вивчала можливість інвестицій в цю ділянку. У компанії очікують загальні інвестиції в цю ділянку на декількох мільярдів гривень. Успішний розвиток родовищ на цій ділянці значно укріпить енергетичну незалежність України, переконані в ДТЕК.

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