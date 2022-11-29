Опалювальний сезон розпочався: скільки в Україні вже запущено котелень

Станом на 28 листопада вже вдалось відновити 316 об’єктів теплопостачання

Попри постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон – запущено 99,7% котелень. Про це 28 листопада повідомив глава «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Так, опаленням забезпечені 99,6% житлових будинків, 97,9% садків, 98,9% шкіл та 99,9% закладів охорони здоров’я.

Водночас основне завдання сьогодні – забезпечити сталу роботу цих об’єктів, а також швидко відновити пошкоджені.

«Закликаю всіх бути напоготові та оперативно реагувати на будь-які позаштатні ситуації. Держава терорист вкотре продемонструвала світові свою сутність. Також дякую всім енергетикам, які невтомно лагодять нашу інфраструктуру, щоб українці були зі світлом та в теплі», – зазначив Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України» та голова Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду.

Так, наприклад, станом на 28 листопада вже вдалось відновити 316 об’єктів теплопостачання – це 53,3% від загальної кількості уражених об’єктів. Особливі зусилля зараз спрямовуються на налагодження роботи теплогенеруючих підприємств на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини, де поки зберігається важка ситуація з доступом до комунікацій.

Нагадаємо, у Києві тривають аварійні відключення електроенергії. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 листопада, «Укренерго» з 10 ранку застосувало аварійні відключення електроенергії по всій території внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужностей.

Раніше гендиректор Yasno спрогнозував, коли повернуться планові графіки вимкнення світла.