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Енергетики ДТЕК в січні повернули світло 230 тисячам родин

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергетики ДТЕК в січні повернули світло 230 тисячам родин
З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК відновили електропостачання для вже 6,8 млн споживачів
фото: ДТЕК

Росія регулярно здійснює ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури

В січні енергетики ДТЕК повернули світло 227 тисячам сімей у 350 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через обстріли російських терористів у Донецькій та Дніпропетровській областях та місті Київ.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Всього за січень фахівці обленерго відновили роботу електромереж для 201 тисячі родин на Донеччині та 26 тисячам сімей Дніпропетровщини.

В столиці енергетики повернули світло 24 тисячам родин.

З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК відновили електропостачання для вже 6,8 млн споживачів.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Теги: обстріл ремонт електроенергія ДТЕК

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