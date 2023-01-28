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Окупація електростанцій та пошкодження більшості ТЕС не дозволяють виробляти необхідну кількість електроенергії, – ДТЕК

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Окупація електростанцій та пошкодження більшості ТЕС не дозволяють виробляти необхідну кількість електроенергії, – ДТЕК
Енергетики роблять усе можливе, аби в українців було світло у домівках
фото: ДТЕК

Близько 75% теплових електростанцій України зазнали пошкоджень

Через окупацію електростанцій загальною потужністю в 10 ГВт та пошкодження обладнання більшості теплових електростанцій, в енергосистемі продовжує зберігатись значний дефіцит потужностей.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

«Фундаментальна проблема – це відсутність можливості виробити необхідний обсяг. 10 ГВт встановленої потужності електростанцій, які були до війни, вони знаходяться на окупованій території», – сказав Сахарук.

Він додав, що також близько 75% теплових електростанцій України зазнали пошкоджень, через що у роботі знаходиться лише чверть потужностей ТЕС.

Сахарук зазначив, що наразі існує лише два способи скоротити дефіцит в енергосистемі – це відновлення пошкодженого обладнання та імпорт електроенергії.

За його словами, зараз ДТЕК імпортує електроенергію в обсягах, які дозволяють покрити споживання майже 2 мільйонів людей.

«Імпорт, він критично необхідний для того, щоб зробити так, щоб працювала промисловість, а люди отримували більші ліміти. Паралельно з цим потрібно ремонтуватися для того, щоб надати потужність у мережу», – підсумував він.

Нагадаємо, з жовтня росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Теги: росія імпорт промисловість ДТЕК електроенергія

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