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75% теплової генерації України необхідно відновлювати після ракетних обстрілів, – ДТЕК

Іван Гавриляк
glavcom.ua
75% теплової генерації України необхідно відновлювати після ракетних обстрілів, – ДТЕК
Росіяни продовжують нищити інфраструктуру України
фото з відкритих джерел

Енергетики докладають максимум зусиль для відновлення нормального електропостачання

Через атаки Росії на енергетичні об’єкти України близько 75% всієї теплової генерації потребує відновлення. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

«Потрібно відновлювати близько 7,5 гігават встановленої потужності теплової генерації. Це майже 75% від всієї теплової генерації, яка є в країні. Це великі руйнації, які потрібно якомога швидше повертати в мережу», – сказав він.

Сахарук зазначив, що внаслідок останньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру, в Одеській області виникла дуже складна зі світлом, на стабілізацію якої необхідно декілька днів.

Він додав, що наразі енергетики докладають максимум зусиль для відновлення нормального електропостачання.

«Зараз енергетики будуть займатися розбором завалів. Подивитися, що відбувалося і будуть ремонтувати. Ремонтувати для того, щоб повернути якомога швидше світло в домівки українців. Роботи багато», – підсумував Сахарук.

Нагадаємо, 26 січня росія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки почались проблеми з електропостачанням на півдні України, зокрема в Одесі, через що на Одещині були застосовані графіки аварійних відключень світла.

Теги: війна обстріл інфраструктура енергетика

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