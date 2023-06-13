«Енергоатом» виступає за повну лібералізацію енергоринку

«Енергоатом» проти впровадження цінових обмежень на ринку електроенергії

Державна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» запропонувала Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не впроваджувати граничні ціни на ринку електроенергії.

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Про це в ході слухань Регулятора заявив президент «Енергоатома» Петро Котін.

«В цілому ми залишаємося на позиції, про те що потрібно лібералізувати на сьогодні ринок і запропонуємо не запроваджувати будь-яких цінових обмежень на всіх сегментах ринку електричної енергії», – сказав він.

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Котін додав, що в рамках підготовки до наступної зими на енергоблоках атомних електростанцій потрібно перевантажити ядерне паливо, проте у компанії зараз виник брак ліквідності. Очільник «Енергоатома» наголосив, що встановлення прайс-кепів не допоможе вирішити проблему поганої ліквідності компанії.

«В цілому ми за те, щоб скасувати будь-які обмеження на всіх сегментах ринку електроенергії», – підсумував він.

Нещодавно компанія «Донбасенерго» заявляла, що Регулятор схвалив цінові обмеження на енергоринку на рівні, що не покриває собівартості виробництва.