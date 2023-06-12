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Регулятор схвалив цінові обмеження на енергоринку на рівні, що не покриває собівартості виробництва – «Донбасенерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Регулятор схвалив цінові обмеження на енергоринку на рівні, що не покриває собівартості виробництва – «Донбасенерго»
«Донбасенерго»
фото з відкритих джерел

«Донбасенерго» послідовно підтримувало впровадження в Україні європейського досвіду в частині роботи ринку електричної енергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила цінові обмеження на ринку електроенергії на рівні, який не покриває собівартість виробництва електрики тепловою генерацією.

Про це йдеться у листі «Донбасенерго» до НКРЕКП. 
 
В компанії зазначають, що Слов’янська ТЕС наразі через низку причин вимушено працює використовуючи для виробництва електроенергії природний газ.

(для перегляду – натисніть на документ)

«Собівартість виробництва електроенергії на природному газі за поточними ринковими цінами складає близько 4 700 грн/МВт·год, а максимальна ціна на РДН та ВДР для базового навантаження відповідно до схваленого рівня граничних цін не може перевищувати 4 511,05 грн/МВт·год. Таким чином, ціни на електричну енергію заздалегідь встановлюються на рівні, який забезпечуватиме збитковість теплової генерації», – пояснили в компанії. 

В «Донбасенерго» додали, що рівень граничних цін має впливати на формування вільної (ринкової) ціни у мінімальний спосіб.

У листі також підкреслюється, що «Донбасенерго» послідовно підтримувало впровадження в Україні європейського досвіду в частині роботи ринку електричної енергії.

«В європейських країнах цінові обмеження на ринках spot встановлено на рівні 3000 – 4000 євро/МВт-год. Вважаємо, що Україні також треба використовувати європейській досвід частині визначення цінових обмежень на ринку електроенергії. Тому пропонуємо затвердити граничні ціни на РДН та ВДР на рівні 10 тис. грн/МВт·год», – підсумували в компанії.

Нагадаємо, нещодавно НКРЕКП схвалила проєкт постанови про нові граничні ціни на ринку електроенергії, які вже можуть вступити в дію з 30 червня.

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Теги: НКРЕКП електроенергія тарифи

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