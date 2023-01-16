«Харківгаз» та «Дніпрогаз» заявляють про спробу рейдерського захоплення

З початку російського вторгнення АТ «Харківгаз» відновили розподіл газу до 164 тис домогосподарств в тому числі на деокупованих територіях

Представники компаній звертають увагу міжнародних партнерів на незаконні дії чиновників НАК «Нафтогаз України»

Чиновники державного монополіста НАК «Нафтогаз України» намагались провести збори акціонерів у нелегітимний спосіб з метою змінити голову та членів правління АТ «Харківгаз» і АТ «Дніпрогаз».

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Таку заяву розповсюдили ці компанії.

«Ці дії є продовженням пролобійованої Нафтогазом фіктивної справи ДБР щодо плати за користування газорозподільними мережами, яка не має юридичних перспектив. І немає жодного відношення до корпоративних прав власності на АТ «Харківгаз» і АТ «Дніпрогаз», – сказано у заяві.

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Представники компаній звертають увагу міжнародних партнерів, представництва ЄС в Україні, представників посольств Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, та міжнародних фінансових організацій – ЄБРР, МВФ, Світового банку та Секретаріату Енергетичного співтовариства на незаконні дії чиновників НАК «Нафтогаз України», які «користуючись війною порушують базові права, гарантовані Конституцією України».

«Повідомляємо всіх клієнтів і партнерів, що будь-яких змін в правлінні АТ «Харківгаз» і АТ «Дніпрогаз» не проводило і повноваженнями нових членів правління не наділяло. Вважаємо, що спроби рейдерського захоплення підприємства критичної інфраструктури можуть призвести до дестабілізації ситуації в прифронтовому регіоні, а також створюють напружену атмосферу в трудовому колективі», – сказано в заяві.

З початку російського вторгнення АТ «Харківгаз» відновили розподіл газу до 164 тис домогосподарств в тому числі на деокупованих територіях. Поновлена робота 633 газорегулюючих пунктів. Збитки компанії від російської агресії оцінюються в суму близьку до 4 млрд грн.

АТ «Харківгаз» і АТ «Дніпрогаз» попереджають, що втручання в роботу підприємства критичної інфраструктури, яке відповідає за газопостачання для більш ніж 800 тисяч домогосподарств Харківської області і Дніпра, може поставити під загрозу постачання газу споживачам під час опалювального сезону.