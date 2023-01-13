Шестеро ексчленів наглядової ради «Нафтогазу» хочуть повернутися на посади
Склад наглядової ради «Нафтогазу» має бути призначений до кінця січня
До списку претендентів на незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» увійшло 20 осіб. З них має бути обрано чотири людини. У цьому списку є шестеро людей, які вже були в складі наглядової ради. Про це повідомляє «РБК-Україна».
За даними видання, до переліку увійшли Клер Спотісвуд, Ван дер Хейден Людо, Пол Ворвік, Чарльз Проктор, Річардс Маркус та Бруно Лескуа. Вони обіймали посади у раді компанії до вересня 2021 року, але звільнилися через конфлікт із тодішнім головою НАК Юрієм Вітренком.
Окрім них до списку увійшли:
- Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) – зовнішній старший радник Boston Consulting Group (BCG);
- Кевін Біддл (США) – ад'юнкт-професор університету Райса, член консультативного комітету з наук про Землю, Каліфорнійський університет в Санта-Крус;
- Руне Бйорнсон (Норвегія) – член консультаційної ради Natural Gas World;
- Даг Деттер (Швеція) – голова Detter & Co;
- Вольфганг Ішингер (Німеччина) – президент ради фундації Мюнхенської конференції з безпеки;
- Ларс Йозефссон (Швеція) – член Міжнародного консультативного комітету Robert Bosch GmbH;
- Томас Лепперт (США) – член ради директорів Fluor Corporation (глобальна будівельна та сервісна компанія);
- Ентоні Маріно (США, Канада) – директор, президент та CEO Tenaz Energy, Калгарі, Альберта (новостворена видобувна компанія);
- Пітер Мелбай (Норвегія) – був виконавчим віце-президентом, керівником міжнародного бізнесу з розвідки та видобутку Statoil;
- Марко Реджані (Італія) – голова ради директорів італійського оператора Stogit;
- Річардс Маркус (Великобританія) – виконавчий радник, глобальна енергетична практика Boston Consulting Group;
- Ендрю Фотроп (Великобританія) – старший радник Boston Consulting з енергетики;
- Кімберлі Хеймерт (США) раніше працювала старшим радником генерального директора фонду прямих інвестицій FRICA50 IAF (Касабланка, Марокко);
- Річард Хуквей (Великобританія) – CEO Centrica Business та член правління британського постачальника електроенергії Centrica(
- Мартен Шолтен (Нідерланди) – голова ради консультаційної фірми з інвестицій Otiose BV.
Крім того, видання зазначає, що до складу наглядової ради окрім незалежних членів мають увійти три представника держави.
Відповідно меморандуму з МВФ із моніторингової програми, склад наглядової ради «Нафтогазу» має бути призначений до кінця січня.
Нагадаємо, що 25 листопада 2022 року Кабмін затвердив умови контракту з новим керівником «Нафтогазу» і уповноважив міністра Кабміну Олега Немчінова підписати контракт із Олексієм Чернишовим.
3 листопада уряд призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України».
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