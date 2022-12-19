Стало відомо, скільки заробив ексміністр Чернишов у «Нафтогазі»

На початку листопада Кабмін призначив Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України»

За місяць роботи на посаді голови правління НАК «Нафтогаз України» колишній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заробив 43,1 тис. грн. Про це «Главкому» повідомив начальник юридичного департаменту «Нафтогазу» Віктор Короленко у відповіді на запит.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Заробітки Чернишова дещо нижчі, ніж мав попередник Юрій Вітренко. Зокрема, щомісячно протягом 2022 року Вітренко одержував у середньому 50 тис. грн. У березні екскерівник узяв 18,7 тис. грн у вигляді додаткового блага.

(для перегляду – натисніть на документ)

Зауважимо, що структура оплати праці голови правління «Нафтогаз України» складається із заробітної плати, винагороди і додаткового блага.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Разом із тим, юрист «Нафтогазу» відмовився надати відомості про термін дії контракту, укладеного з Чернишовим.

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, що 25 листопада 2022 року Кабмін затвердив умови контракту з новим керівником «Нафтогазу» і уповноважив міністра Кабміну Олега Немчінова підписати контракт із Олексієм Чернишовим.

3 листопада уряд призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України».