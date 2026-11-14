Понад 13 тис. агровиробників отримають держдопомогу: на що спрямують кошти

Виплати здійснюються через Український державний фонд підтримки фермерських господарств

В Україні розпочалася друга хвиля виплат державної підтримки на утримання корів усіх напрямів продуктивності та маточного поголів’я кіз і овець. Понад 13 тис. фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції отримають загалом 501,116 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зокрема, кошти розподілено за такими напрямами:

489,2 млн грн – 13 087 агровиробникам на утримання 69,9 тис. корів,

11,9 млн грн – 17 агровиробникам на утримання 5,9 тис. голів маточного поголів’я овець та/або кіз.

«Виплати здійснюються через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у межах екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE). Державна підтримка допоможе агровиробникам зберегти поголів’я, підтримати виробництво молока та забезпечити стабільне постачання сільськогосподарської продукції на внутрішній ринок», – йдеться у повідомленні.

Бюджетну дотацію можуть отримати виробники сільськогосподарської продукції – фізичні та юридичні особи, які утримують:

Від трьох до 100 корів усіх напрямів продуктивності – 7 тис. грн на одну голову.

Від п'яти до 500 голів маточного поголів’я кіз та/або овець – 2 тис. грн на одну голову.

Заявки на отримання підтримки подаються через державний аграрний реєстр (ДАР). Інформація про початок та строки прийому заявок оприлюднюється окремо на офіційних ресурсах Мінагрополітики та ДАР.

До слова, уряд запустив нову програму підтримки аграріїв на закупівлю добрив українського виробництва.