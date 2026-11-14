Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Понад 13 тис. агровиробників отримають держдопомогу: на що спрямують кошти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Понад 13 тис. агровиробників отримають держдопомогу: на що спрямують кошти
Державна підтримка допоможе агровиробникам зберегти поголів’я
фото: glavcom.ua

Виплати здійснюються через Український державний фонд підтримки фермерських господарств

В Україні розпочалася друга хвиля виплат державної підтримки на утримання корів усіх напрямів продуктивності та маточного поголів’я кіз і овець. Понад 13 тис. фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції отримають загалом 501,116 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зокрема, кошти розподілено за такими напрямами:

  • 489,2 млн грн – 13 087 агровиробникам на утримання 69,9 тис. корів,
  • 11,9 млн грн – 17 агровиробникам на утримання 5,9 тис. голів маточного поголів’я овець та/або кіз.

«Виплати здійснюються через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у межах екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE). Державна підтримка допоможе агровиробникам зберегти поголів’я, підтримати виробництво молока та забезпечити стабільне постачання сільськогосподарської продукції на внутрішній ринок», – йдеться у повідомленні.

Бюджетну дотацію можуть отримати виробники сільськогосподарської продукції – фізичні та юридичні особи, які утримують:

  • Від трьох до 100 корів усіх напрямів продуктивності – 7 тис. грн на одну голову.
  • Від п'яти до 500 голів маточного поголів’я кіз та/або овець – 2 тис. грн на одну голову.

Заявки на отримання підтримки подаються через державний аграрний реєстр (ДАР). Інформація про початок та строки прийому заявок оприлюднюється окремо на офіційних ресурсах Мінагрополітики та ДАР.

До слова, уряд запустив нову програму підтримки аграріїв на закупівлю добрив українського виробництва.

Читайте також:

Теги: Мінагрополітики фермерство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнес

Понад 13 тис. агровиробників отримають держдопомогу: на що спрямують кошти
Понад 13 тис. агровиробників отримають держдопомогу: на що спрямують кошти
Ліміти на перекази для ФОПів суттєво скоротилися: про що варто знати
Ліміти на перекази для ФОПів суттєво скоротилися: про що варто знати
Борги на балансуючому ринку зростають утричі швидше, ніж їх погашають – нардеп
Борги на балансуючому ринку зростають утричі швидше, ніж їх погашають – нардеп
Бездіяльність України у питаннях захисту власної промисловості може коштувати тисяч робочих місць – GMK Center
Бездіяльність України у питаннях захисту власної промисловості може коштувати тисяч робочих місць – GMK Center
Національний банк випустив пам’ятну монету, присвячену символу 2027 року (фото)
Національний банк випустив пам’ятну монету, присвячену символу 2027 року (фото)
D.Solutions надасть гранти на електроенергію ветеранам та їхнім родинам, які мають власний бізнес
D.Solutions надасть гранти на електроенергію ветеранам та їхнім родинам, які мають власний бізнес

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
148K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Дитсадки в Україні чекають зміни: що пропонує МОН
Сьогодні, 12:26
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 12:08
На Вінниччині вчителі можуть залишитися без зарплати: що відомо
Сьогодні, 11:16
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua