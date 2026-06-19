Закупівля українських добрив. Уряд запускає програму допомоги аграріям

Аграрії зможуть отримати до 1 тис. грн на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва

Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр

Уряд запускає нову програму підтримки аграріїв на закупівлю добрив українського виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Аграрії зможуть отримати до 1 тис. грн на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва – з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь», – йдеться у повідомленні.

Свириденко пояснила, що подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр.

«Також розширюємо державну підтримку меліорації. Збільшили максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів – до понад 30 тис. грн на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тис. грн на гектар. Фермери зможуть швидше відновлювати та модернізувати зрошувальні системи, а також розширювати площі зрошення там, де воно сьогодні найбільше потрібне. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься», – додала голова уряду.

Зазначається, що уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині. Зокрема, збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%.

«Цього тижня перші п’ять агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. З початку року отримали від малих фермерів заявки на 1,1 млрд грн допомоги у межах європейських програм. Кошти будуть виплачені в найближчий місяць. Також розширено можливості для експорту української агропродукції», – підсумувала Свириденко.

До слова, Міністерство економіки України відмовилося коментувати підготовку нових критеріїв критичності та бронювання працівників агропідприємств, пославшись на відсутність повноважень для надання роз’яснень.

У запиті «Главкома» йшлося про занепокоєння малих та середніх аграріїв. Дрібні фермери стурбовані тим, що просте підвищення чинних порогів для бронювання (збільшення мінімальних земельних площ банку, виручки чи обсягу реалізації) грає на руку великим холдингам, проте не відображає реальної критичності бізнесу для економіки.