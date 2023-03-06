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Rozetka працюватиме у сусідній з Україною країні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Rozetka працюватиме у сусідній з Україною країні
фото:www.ukrainianinpoland.pl

Rozetka вже створила польську версію сайту

Український рітейлер Rozetka готується до виходу на польський ринок. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів співзасновник компанії Владислав Чечоткін.

«Rozetka почала працювати у Польщі. Поки що в тестовому режимі: перевіряємо усі процеси, наповнюємо асортиментом сайт, налагоджуємо усі логістичні ланки. Буду періодично ділитися тут нашим розвитком у Польщі. Розраховуємо, як на велику українську аудиторію (понад 2 млн українців проживають у Польщі), так і на місцеву», – повідомив він.

Окремо Чечоткін подякував ЗСУ за те, що це в принципі можливо. «За те, що через рік після початку повномасштабної війни, ми не тільки вистояли, а можемо розвивати бізнес. І всім нашим клієнтам, для яких ми залишилися «щоразу що треба», – написав бізнесмен.

Нагадаємо, минулої осені компанія почала доставляти товари до Польщі, а тепер відкриває інтернет-магазин у сусідній країні. 

Наразі Rozetka створила польську версію сайту, а також заохочує людей, які працюватимуть із новим ринком. Загалом сайт нагадує українську версію Rozetka, але асортимент на ньому значно менший. Спочатку компанія відкриває інтернет-магазин техніки та одягу. Запускати повноцінний маркетплейс поки що не планується, оскільки в Польщі існує власний гігант електронної комерції Allegro.pl, який обслуговує понад 60% місцевих користувачів. Конкурувати з ним було складно навіть для всесвітнього гіганта Amazon.

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