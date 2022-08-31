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Мережа «Сільпо» відповіла на звинувачення у продажі гуманітарки

Надія Клочко
glavcom.ua
Мережа «Сільпо» відповіла на звинувачення у продажі гуманітарки
Мережу «Сільпо» звинуватили у продажу гуманітарної допомоги
фото з відкритих джерел

Компанія Fozzy Group запевняє, що магазини «Сільпо» не продають крадену гуманітарну допомогу

Мережа супермаркетів «Сільпо» відкидає звинувачення щодо продажу гуманітарної допомоги у Запорізькій області та звертається до НАБУ за роз'ясненнями. Про це йдеться у повідомленні у пресслужбі Fozzy Group – торгово-промислової групи, до складу якої входить мережа «Сільпо».

«Ми занепокоєні та обурені бездоказовим звинуваченням в бік «Сільпо» від агента НАБУ щодо продажу гуманітарної допомоги у Запорізькій області. Адже ми не продаємо гумдопомогу в «Сільпо», а продаємо лише те, що офіційно закуповуємо за ринковими цінами у постачальників в Україні та за кордоном. Відповідно, ми звернулися до НАБУ за деталями та роз’ясненнями і готові всіляко сприяти слідству», – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що вважають продаж гуманітарної допомоги неприпустимим «у будь-який час, а тим більше під час повномасштабного вторгнення РФ».

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України провели низку обшуків у Запоріжжі за фактом ймовірного незаконного надання гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Обшуки було проведено у міськраді, обласній військовій обладміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб. Згодом Євген Шевченко, відомий як агент НАБУ, опублікував інформацію про причетність до реалізації привласненої гуманітарної допомоги торгових мереж «АТБ» та «Сільпо».

Корпорація «АТБ» раніше заявила, що інформація про реалізацію у магазинах мережі розкраденої гуманітарної допомоги в Запоріжжі та області в мережі не відповідає дійсності.

Теги: Запоріжжя гуманітарна допомога Сільпо супермаркет

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