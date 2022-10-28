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В Україні попри війну зростає ціна на землю: скільки нині коштує гектар 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В Україні попри війну зростає ціна на землю: скільки нині коштує гектар 
Продаж земель повернувся на довоєнний рівень, адже це – валютний актив 
фото з відкритих джерел

У деяких регіонах вартість перевищила 57 тис. грн 

Незважаючи на війну, вартість землі в Україні стрімко зростає. Середня ціна гектара у жовтні перевищила 57 тис. грн. Це на 15 500 грн, або на 37% дорожче, ніж до 24 лютого. Про це інформує ubr.ua.

За словами засновника та власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, прибутковість від інвестування в землю наразі становить 6%. Є люди, які бажають вкладати гроші у землю, саме тому ціни на ринку не знижуються, а навпаки. Напередодні війни гектар землі в Україні коштував у середньому 41 700 грн ($1541), під час війни – 57 200 грн ($1464).

Як бачимо, зростає вартість землі у гривнях, у доларах цінник просів на 5% у середньому. Середня прибутковість земельної інвестиції збереглася лише на рівні 6% річних.

За словами засновника Concorde Capital, зараз продаж земель повернувся на довоєнний рівень. По-перше, це валютний актив, який при падінні економіки на 30% знизився у вартості всього на 5%. Крім того, земля – це надійніша інвестиція, ніж нерухомість, адже її не можна знищити. Перешкодити може хіба що окупація території.

За період війни найвищу середню ціну за гектар було зафіксовано у Київській області – 445 тис. грн. Загалом за 1 га землі на Київщині власники просять від 161 тис. 352 грн. На другому місці за цінами – Львівська область. Серед лідерів також Івано-Франківська, Вінницька область та Житомирська області – від 50 тис. до 150 тис. грн за гектар. 

Нагадаємо, 1 липня виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.

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Теги: гроші земля інвестиції нерухомість окупація

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