Рік роботи ринку землі: основні цифри

Уряд запевняє, що у воєнний час земельний ринок залишається активним

1 липня виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич розповів про динаміку на ринку землі.

Кількість угод

Так, за рік роботи ринку землі в Україні:

укладено понад 105 тис. правочинів, у тому числі 88 тисяч угод купівлі-продажу землі з загальною вартістю в понад 7 млрд грн.,

через російську агресію не відбулася понад 50 тис. угод купівлі-продажу землі, а землевласники недоотримали 4,2 млрд грн.

«Станом на початок повномасштабного вторгнення росії в Україну було укладено понад 102 тис. угод, відчужено 245 тис. га с/г земель із близько 32,5 млн га. Наразі таких правочинів – понад 105 тис. Це угоди з купівлі-продажу землі, міни, дарування та довічного утримання», – пояснив він.

Яка ціна землі

За словами заступника міністра, середньозважена ціна за гектар зараз в основному на 30% більша від ціни, що була рік тому, і становить 37,9 тис. грн за гектар. Він додав, що, за прогнозами, протягом 2022 року вартість землі мала збільшитися ще до 15%, але свої корективи внесла війна.

Ситуація на ринку землі під час війни

Перша заступниця директора ДП «Прозорро.Продажі» Дарина Марчак зазначила, що навіть у воєнний час земельний ринок залишається активним. Так, на ринку оренди землі у березні успішно відбулися 40% торгів – зростання цін за ними зафіксовано приблизно в 4 рази.

«Зараз ситуація, на наш погляд, нормалізується. Відсоток успішних торгів тримається на рівні 40%, що уже недалеко від довоєнного рівня. Зростання ціни при цьому на торгах – в середньому в 3–3,5 рази», – розповіла вона.

Дарина Марчак додала, що у системі спостерігається чимала активність фізичних осіб. І, хоча громадяни не призвичаєні до аукціонів як до способу придбання майна, зокрема це стосується й ринку землі, навіть приватні особи почали використовувати електронні аукціони, щоб шукати справедливу ринкову ціну на свої активи.

Віце-президент Нотаріальної палати України Інна Бернацька розповіла, що нотаріуси працювали увесь період, поки були відключені державні реєстратори. «Громадяни були дуже зацікавлені навіть у ці дні в правочинах, які стосуються земельних ділянок. У людей була така потреба, і це продемонструвало, що відключення роботи Нотаріату України навіть на день негативно позначається на населенні та економіці України. Зараз уся ця робота переводиться повністю в правове поле», – повідомила вона.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року українці – але не іноземці – можуть купувати та продавати земельні ділянки, які не більші за 100 гектарів. З 2024 року юридичні особи в Україні зможуть купувати до 10 тисяч гектарів.

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