ООН пророкує «пекло на землі» через війну в Україні

Через війну в Україні у світі може початися продовольча криза

В організації побоюються через можливу продовольчу кризу, яка може виникнути внаслідок закриття портів

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) пророкують, що весь світ зіштовхнеться з пеклом на землі, якщо не буде негайної реакції на війну в Україні. Про це повідомив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, передає The Guardian.

За його словами, потрібно якнайшвидше «покласти край цій чортовій війні Росії проти України та розблокувати порти».

«Ще до української кризи ми зіткнулися з безпрецедентною глобальною продовольчою кризою через Сovid-19 і зростання цін на пальне. Тоді ми думали, що гірше вже бути не може, але ця війна руйнівна», – заявив Бізлі.

Він наголосив, якщо криза не буде вирішена, це призведе до голоду, дестабілізації та масової міграції. Він також нагадав, що після економічної кризи 2007-2009 років у 48 країнах світу спалахнули заворушення, оскільки ціни на сировинні товари та інфляція зросли, а економічні фактори, які ми маємо сьогодні, «набагато гірші, ніж ті, які спостерігалися 15 років тому».

«Ми вже спостерігаємо заворушення на Шрі-Ланці та протести в Тунісі, Пакистані та Перу, і у нас була дестабілізація у таких місцях, як Буркіна-Фасо, Малі, Чад… Це лише ознака майбутніх подій», – каже Бізлі.

Посадовець зазначив, що Україна щорічно вирощує достатньо продуктів, щоб нагодувати 400 мільйонів людей, а це – 42% світової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці.

Нагадаємо, уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Росія хоче використати «світовий голод» як зброю.

Також верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового термінала у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.