WizzAir відновить рейси до Москви: названо термін
У лютому перевізник скасував усі рейси до РФ
Угорська бюджетна авіакомпанія WizzAir з жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви. Про це повідомляє Sky News.
Авіакомпанія підтвердила цей крок приблизно через п'ять місяців після того, як перевізник призупинив усі рейси до Росії через вторгнення в Україну в лютому. Спільне підприємство авіакомпанії WizzAir Abu Dhabi, яке базується в Абу-Дабі, виконуватиме щоденні рейси з 3 жовтня.
WizzAir, яка у жовтні 2021 року оголосила, що рейси з Абу-Дабі до Москви почнуться в грудні того ж року, заявила 27 лютого, що призупинила всі рейси до Росії.
Інші еміратські перевізники, зокрема Emirates, продовжували виконувати рейси до Росії після вторгнення в Україну.
Нагадаємо, стало відомо, що Угорський лоукостер WizzAir знову продає квитки з Росії.
Коментарі — 0