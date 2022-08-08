WizzAir відновить рейси до Москви: названо термін

У лютому перевізник скасував усі рейси до РФ

Угорська бюджетна авіакомпанія WizzAir з жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви. Про це повідомляє Sky News.

Авіакомпанія підтвердила цей крок приблизно через п'ять місяців після того, як перевізник призупинив усі рейси до Росії через вторгнення в Україну в лютому. Спільне підприємство авіакомпанії WizzAir Abu Dhabi, яке базується в Абу-Дабі, виконуватиме щоденні рейси з 3 жовтня.

WizzAir, яка у жовтні 2021 року оголосила, що рейси з Абу-Дабі до Москви почнуться в грудні того ж року, заявила 27 лютого, що призупинила всі рейси до Росії.

Інші еміратські перевізники, зокрема Emirates, продовжували виконувати рейси до Росії після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, стало відомо, що Угорський лоукостер WizzAir знову продає квитки з Росії.