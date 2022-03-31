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    Угорський лоукостер WizzAir знову продає квитки з Росії

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    Угорський лоукостер WizzAir знову продає квитки з Росії
    фото: Russian Aviation Insider

    На сайті доступні авіаквитки на червень і на жовтень з Москви

    Лоукостер WizzAir знову продає квитки з Москви – на червень та на жовтень.

    На сайті угорського перевізника доступні квитки з Москви за декількома напрямками.

    Зокрема на сайті доступні квитки до угорських Будапешта та Дебрецена на червень цього року, в Абу Дабі на жовтень 2022 року.

    WizzAir відновила продаж квитків на рейси з РФ
    WizzAir відновила продаж квитків на рейси з РФ
    WizzAir відновила продаж квитків на рейси з РФ
    WizzAir відновила продаж квитків на рейси з РФ

    WizzAir відновила продаж квитків на рейси з РФ
    WizzAir відновила продаж квитків на рейси з РФ

    Нагадаємо, що 27 лютого WizzAir заявив про призупинення польотів до Росії.

    Між іншим, з'явилась інформація, що український нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук може перебувати в Угорщині.

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    Теги: росія окупанти війна Угорщина лоукостери Україна окупація #stoprussia
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    Угорський лоукостер WizzAir знову продає квитки з Росії