Угорський лоукостер WizzAir знову продає квитки з Росії

На сайті доступні авіаквитки на червень і на жовтень з Москви

Лоукостер WizzAir знову продає квитки з Москви – на червень та на жовтень.

На сайті угорського перевізника доступні квитки з Москви за декількома напрямками.

Зокрема на сайті доступні квитки до угорських Будапешта та Дебрецена на червень цього року, в Абу Дабі на жовтень 2022 року.

WizzAir відновила продаж квитків на рейси з РФ

WizzAir відновила продаж квитків на рейси з РФ

WizzAir відновила продаж квитків на рейси з РФ

Нагадаємо, що 27 лютого WizzAir заявив про призупинення польотів до Росії.

Між іншим, з'явилась інформація, що український нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук може перебувати в Угорщині.

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