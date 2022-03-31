Угорський лоукостер WizzAir знову продає квитки з Росії

Угорський лоукостер WizzAir знову продає квитки з Росіїграфіка
фото: Russian Aviation Insider
На сайті доступні авіаквитки на червень і на жовтень з Москви
Лоукостер WizzAir знову продає квитки з Москви – на червень та на жовтень.
На сайті угорського перевізника доступні квитки з Москви за декількома напрямками.
Зокрема на сайті доступні квитки до угорських Будапешта та Дебрецена на червень цього року, в Абу Дабі на жовтень 2022 року.
WizzAir відновила продаж квитків на рейси з РФ
WizzAir відновила продаж квитків на рейси з РФ
WizzAir відновила продаж квитків на рейси з РФ
Нагадаємо, що 27 лютого WizzAir заявив про призупинення польотів до Росії.
Між іншим, з'явилась інформація, що український нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук може перебувати в Угорщині.
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