65% клієнтів «Миколаївгазу» боргують за розподіл газу

«Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК

«Миколаївгаз» закликає своїх клієнтів своєчасно розраховуватися за надані послуги

Станом на 10 грудня 2021 року лише 35% клієнтів АТ «Миколаївгаз» вчасно оплатили за послугу з розподілу газу. На початок грудня загальна сума боргу побутових споживачів перед АТ «Миколаївгаз» складає 53 млн гривень.

У компанії наголошують, що своєчасна плата за розподіл газу – це гарантія безаварійного та безперебійного газопостачання. Адже за рахунок тарифних коштів фінансується робота аварійно-диспетчерської служби 104, здійснюється модернізація, капітальний ремонт газопроводів, обслуговування та заміна застарілого газорегулюючого обладнання, утримання та обслуговування мереж та багато іншого. Тому дуже важливо, щоб оплата за розподіл газу здійснювалась споживачами вчасно.

«Ми вдячні всім, хто вчасно розраховується за послугу з розподілу газу. І саме тому до Новорічних свят ми зробили акцію для наших клієнтів «Новорічна карусель подарунків». Серед тих споживачів, які повністю розрахуються за розподіл газу до кінця року, буде проведено розіграш цінних призів», – розповідає комерційний директор АТ «Миколаївгаз» Віталій Нестеренко.

АТ «Миколаївгаз» закликає своїх клієнтів своєчасно розраховуватися за надані послуги – щомісяця до 20 числа. У свою чергу компанія подбає про належний стан мереж і розподіл газу до кожного споживача 24/7.

Нагадуємо, що швидко та зручно можна сплатити за розподіл газу онлайн через Особистий кабінет на сайті 104.ua або через оновлений Мобільний додаток 104.ua.

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.