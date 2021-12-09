35 тисяч споживачів замовили техобслуговування своїх мереж у «Вінницягазу»

«Вінницягаз» вкотре наголошує – технічний стан внутрішньобудинкових мереж потребує особливої уваги

На 1 грудня поточного року про безпеку газових мереж своїх будинків подбали понад 35 тисяч споживачів газу Вінниччини, уклавши договори на технічне обслуговування з АТ «Вінницягаз». Серед них – 32 тисячі власників приватних садиб і квартир, понад 900 багатоповерхівок та 2,3 тисяч підприємств, установ та організацій.

З початком опалювального сезону по всій Україні почастішали нещасні випадки, спричинені недотриманням правил безпеки при користуванні газом. У зв’язку з цим АТ «Вінницягаз» вкотре наголошує – технічний стан внутрішньобудинкових мереж потребує особливої уваги. Своєчасне фахове обслуговування, згідно вимог чинного законодавства, повинні забезпечити власники або балансоутримувачі будівель та споруд. Послуга надається на договірних засадах спеціалізованими організаціями, які мають дозвіл на виконання таких робіт.

«Споживачі поступово долучаються, розуміючи, що належний стан мереж – це безпека та надійність споживання газу у кожному домі. Загалом акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності підписали майже 116 тисяч споживачів різних категорій» – зауважує директор з капітального будівництва АТ «Вінницягаз» Микола Яременко.

Цьогоріч підприємство пропонує цю послугу на акційних умовах – вартістю 300 грн на рік. Перевагами пропозиції уже скористалися 12,3 тисяч клієнтів.

Компанія закликає споживачів не зволікати та вчасно забезпечити фахове обслуговування газових мереж у своїх будинках задля власної безпеки, безаварійного та безперебійного споживання газу.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.