Миколаївський прокурор брав гроші за закриття справи про вбивство – СБУ

СБУ викрила прокурора, який за десятки тисяч доларів сприяв в уникненні покарання за вбивство

Посадовець вимагав $20 тис. від близького родича, підозрюваного у замаху на вбивство

Служба безпеки повідомила про викриття злочинної схеми, до якої був причетний прокурор одного з відділів Миколаївської обласної прокуратури.

«За гроші посадовець пропонував сприяння в уникненні кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів», – кажуть в СБУ.

Слідчі зафіксували факт вимагання хабара за «закриття справи» щодо замаху на умисне вбивство людини.

За даними слідства, прокурор налагодив механізм одержання грошей за надання «допомоги» щодо уникнення можливого ув’язнення учасниками кримінальних проваджень.

Встановлено, що посадовець вимагав $20 тис. від близького родича, підозрюваного у замаху на вбивство. За цю суму обіцяв зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину з перекваліфікацією на менш тяжке правопорушення.

Крім того, прокурор «гарантував» подальше орієнтування суду на призначення зловмиснику покарання не пов’язаного із позбавленням волі.

Наразі за матеріалами СБУ посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.