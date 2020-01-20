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    Економіка та фінанси

    8 млн родин можуть в онлайні управляти платежами за доставку газу - РГК

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    8 млн родин можуть в онлайні управляти платежами за доставку газу - РГК

    Нова розробка вже з 15 січня 2020 року доступна для використання в 16 областях України для всіх користувачів Особистого кабінету на 104.ua

    Регіональна газова компанія розробила інноваційне рішення для 8 млн клієнтів газових компаній. Ноу-хау дозволяє користувачам Особистого кабінету на 104.ua. з одного аккаунта управляти двома комунальними послугами: не тільки своїми розрахунками за газ, а й за доставку газу.

    Інноваційний продукт, розроблений фахівцями РГК на платформі Особистого кабінету на 104.ua, робить цей сервіс універсальним. Споживачі газу, які зареєстрували Особисті кабінети на 104.ua, можуть з одного аккаунта вирішити всі питання, пов'язані як із розрахунками за газ, так і з послугою доставки газу.

    У новому розділі «Доставка газу» клієнт може отримати вичерпну інформацію про поточний тариф на доставку, актуальний замовлений обсяг споживання і методику розрахунку платежу за доставку газу. Тут же можна скачати і оплатити рахунок за доставку газу.

    Нова розробка вже з 15 січня 2020 року доступна для використання в 16 областях України для всіх користувачів Особистого кабінету на 104.ua.

    РГК постійно впроваджує нові й удосконалює вже діючі сервіси. Нагадаємо, що в жовтні 2019 року РГК запустив у роботу IT-продукт, завдяки якому учасники акції «Твоя Енергонезалежність» отримали можливість в онлайн-режимі управляти своїм газовим запасом. Це дозволило більш ніж 51 тис сімей, які стали учасниками акції «Твоя енергонезалежність», економити на оплаті за газ, оперативно вибираючи для себе найбільш вигідну в конкретний період часу ціну.

    газ інтернет РГК
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