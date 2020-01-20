Гончарук про скандальний запис з наради: це загроза нацбезпеці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Гончарук Фото: kmu.gov.ua

Хто саме записував розмови Гончарука, розберуться українські спецслужби

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав загрозою національній безпеці України факт того, що його прослуховували.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

«Фактично, я вважаю, що це злочин. Я вважаю, що те, що було зроблено — це неприпустимо. Це, в тому числі - загроза національній безпеці з цілою низкою міркувань. Але, головна моя ідея, повідомлення, полягає в тому, що ми безкомпромісно боремося з корупцією», — сказав Гончарук.

Пояснюючи свою заяву про відставку, передану президенту, прем'єр пояснив, що таким чином підтвердив вотум довіри до себе з боку Владмира Зеленського.

«Зараз дуже важливо, щоб у нас всередині команди не було ніяких непорозумінь. Ми протягом останніх чотирьох місяців робимо багато таких речей, які створюють багато проблем корупціонерам, хабарникам. І, очевидно, наживаємо багато ворогів», — сказав прем'єр.

За його словами, в тому, хто саме записував його розмови, розберуться українські спецслужби.

Говорячи про самі записи Гончарук заявив, що в них були «нарізані цитати, висмикнуті з контексту і приправлені коментарями».

«Все це маніпулятивним чином було подано», — сказав він.

Також Гончарук уточнив, що захід, на якому проводився запис, був робочою нарадою, і там «немає нічого кримінального».

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань.

Як повідомлялося, прем'єр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

В Офісі президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

Читайте також: