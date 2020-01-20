МВС запустило нову послугу в е-кабінеті водія



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Електронна послуга «Керування належним користувачем» доступна для фізичних та юридичних осіб і є безкоштовною

В Україні в електронному кабінеті водія запрацювала онлайн-послуга «Керування належним користувачем», завдяки якій можна зареєструвати особу, яка на законних підставах користується автомобілем, але не є її власником.

Про це інформує Головний сервісний центр МВС.

«В електронному кабінеті водія з’явилася нова безкоштовна послуга «Керування належним користувачем», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що належний користувач – це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить.

«Можливість зазначати належного користувача транспортного засобу (ТЗ) стане в нагоді автомобілістам у зв’язку з появою нових правил та налагодженням системи фото- і відеофіксації та паркування. Адже нести відповідальність за свою поведінку на дорозі має безпосередньо водій авто, а не його власник (отримувати сповіщення про нові штрафи, сплачувати їх тощо)», - уточнюється у повідомленні.

У Головному сервісному центрі МВС пояснили, як призначити належного користувача онлайн.

Зокрема, замовником послуги може бути фізична або юридична особа, яка хоче стати належним користувачем.

Для цього необхідно авторизуватися в е-кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше - ЕЦП), BankID або MobileID, а потім - обрати з переліку послугу «Керування належним користувачем».

Далі особі необхідно ввести VIN-код авто, для якого особа хоче стати належним користувачем: система видасть деперсоніфіковану інформацію про автомобіль, не про його власника.

Після цього потрібно обрати підставу для належного користування, серед яких - домовленість із власником; довіреність на право користування ТЗ; договір оренди, найму чи позики; договір фінансового або оперативного лізингу.

Після цього громадянин вводить e-mail і телефон власника авто.

Далі потрібно перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копії довіреності чи договору, що є підставою для належного користування, і підписати створену заявку за допомогою КЕПу, після чого власник отримує листа з посиланням на онлайн-заяву.

«Для успішного завершення процедури власник авто має перейти за посиланням і дати згоду на це призначення. Якщо підставою для призначення є лише домовленість, власник автомобіля має підписати заяву за допомогою КЕПу. Після чого особа, яка замовила послугу належного користувача, може побачити статус підтвердження заявки в е-кабінеті водія», - уточнили в установі.