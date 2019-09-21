Абромавічус хоче продати ракетний крейсер «Україна»



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Ракетний крейсер створювався для знищення авіаносців в океанах

В України немає потреби у крейсері такого масштабу, тому ми розглядатимемо можливість продажу цього крейсера, заявив Абромавічус

Державний концерн «Укроборонпром» вважає недоцільною добудову ракетного крейсера «Україна», який утримується на держпідприємстві «Миколаївський суднобудівний завод», тому розгляне можливість продажу цього корабля.

Про це повідомила пресслужба концерну з посиланням на генерального директора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавічуса.

«Україна не має потреби в крейсері такого масштабу, тому ми будемо розглядати можливість продажу цього крейсера. Ми будемо будувати нові кораблі: меншого масштабу і в більшій кількості, виходячи з потреб наших Збройних сил», - заявив Абромавічум

Зазначається, що цей ракетний крейсер створювався для знищення авіаносців в океанах, тому не відповідає потребам ВМФ України.

Як відомо, ракетний крейсер, який розроблявся у 70-х роках XX сторіччя не придатний для застосування у Чорному та Азовському морях, та утримується на ДП «Миколаївський суднобудівний завод».

До слова, «Укроборонпром» має намір збільшити експорт у п’ять разів.