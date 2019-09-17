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    «Укроборонпром» має намір збільшити експорт у п’ять разів

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    «Укроборонпром» має намір збільшити експорт у п’ять разів

    Концерн має намір відновлювати втрачений імідж добропорядного партнера на деяких ринках

    Державний концерн «Укроборонпром» має намір збільшити експорт у п’ять разів до 2 млрд доларів на рік до 2025 року. Про це сказано у повідомленні «Укроборонпрому».

    «Загалом у нас дуже гідна продукція. Але наш експорт озброєнь все ж на досить низькому рівні - це приблизно 400 млн доларів на рік. Наша мета до 2025 року збільшити український експорт озброєнь до 2 млрд доларів», - сказано в ньому з посиланням на гендиректора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавічуса.

    За його словами, для збільшення експорту до зазначеного показника потрібна більш чітка координація спецекспортерів і окремих підприємств.

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    Також концерн має намір відновлювати втрачений імідж добропорядного партнера на деяких ринках.

    «Були ситуації, коли ми постачали неякісний товар, десь пропускали терміни поставки. І над цим потрібно працювати», - зазначив Абромавічус.

    Згідно з повідомленням, держконцерну потрібні інвестиції, щоб за деякими напрямами він виробляв більш якісний товар.

    Як повідомлялось, 30 серпня Зеленський призначив гендиректором «Укроборонпрому» колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Абромавічуса.

    «Укроборонпром» створено в грудні 2010 року, до його складу входить 105 підприємств військово-промислового комплексу.

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