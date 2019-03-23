Активи «Брокбізнесбанку» Курченка пішли з молотка за 15,6 млн грн



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Ліквідація «Брокбізнесбанку» почалася у червні 2014 року.

Лот був виставлений на аукціон за початковою ціною 256,943 млн грн

ТОВ «Фінансова компанія «Депт Фінанс» 22 березня перемогла на аукціоні «ProZorro.Продажі» з купівлі пулу активів «Брокбізнесбанку», що знаходиться в стадії ліквідації, запропонувавши за них 15,682 мільйона гривень.

Як повідомляє «Економічна правда», лот був виставлений на аукціон за початковою ціною 256,943 млн грн.

Пул активів складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, які укладені з суб'єктами господарювання та фізичними особами, основних засобів, нерухомого майна, автотранспорту, векселів та майнових прав, що випливають з векселів, дебіторської заборгованості, і майнових прав по дебіторській заборгованості.

Лот був зібраний за принципом «один банк – один пул». Спочатку активи виставлялися на індивідуальних торгах у системі «ProZorro.Продажі» (більшість – неодноразово), але не були викуплені. Згодом ці ж активи не були придбані у складі пулів, сформованих за видами активів (кредити юридичних осіб, кредити фізичних осіб, нерухомість, основні засоби).

Ліквідація «Брокбізнесбанку» почалася у червні 2014 року. ФГВФО планує її завершити в 2019 році. У 2018 році ФГВФО подав позов до колишніх акціонерів і топ-менеджерів «Брокбізнесбанку» на 8,9 млрд грн.

Як повідомлялося, активи «Брокбізнесбанку» Курченка продадуть на аукціоні у березні.

У листопаді 2018 року Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського олігарха-втікача Сергія Курченка.

Раніше в ГПУ заявляли, що спричинені злочинною організацією збитки, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 млрд грн.