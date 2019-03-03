Активи банку Курченка продадуть на аукціоні у березні



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22 березня 2019 року у системі ProZorro.Продажі відбудуться торги з реалізації пулу активів АТ «Брокбізнесбанк»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у березні виставляє на продаж активи АТ «Брокбізнесбанк» за 256,94 млн гривень за принципом «один банк - один пул».

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

«22 березня 2019 року у системі ProZorro.Продажі відбудуться торги з реалізації пулу активів АТ «Брокбізнесбанк» стартовою ціною 256,94 млн грн (балансова вартість активів – 23 829,31 млн грн). До його складу увійшли права вимоги та інші майнові права за 493 кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання, права вимоги за 204 кредитними договорами, що укладені з фізичними особами і забезпечені іпотекою», - йдеться в повідомленні.

Також до пулу ввійшли права вимоги на основні засоби, нерухоме майно, дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю.

Зазначається, що лот був зібраний за принципом «один банк – один пул». Спочатку активи виставлялися на індивідуальних торгах у системі ProZorro.Продажі (більшість – неодноразово), але не були викуплені. Згодом ці ж активи не були придбані у складі пулів, сформованих за видами активів (кредити юридичних осіб, кредити фізичних осіб, нерухомість, основні засоби). Торги за вказаним лотом пройдуть за голландською моделлю аукціону з поетапним зниженням ціни, що буде визначена ринком, за результатами відкритого аукціону.

Нагадаємо, 11 лютого Фонд гарантування провів «голландський» аукціон з продажу пулу активів «Брокбізнесбанку» балансовою вартістю 23,6 мільярда гривень. Покупців не знайшлося, хоча стартова ціна була 1,28 млрд грн, а в ході торгів вона знижувалася до 257 мільйонів гривень (1% від балансової вартості).

Ліквідація «Брокбізнесбанку» почалася у червні 2014 року. ФГВФО планує її завершити в 2019 році.

На кінець січня 2019 року вкладникам банку в межах гарантійної суми було виплачено 2,6 млрд грн. Загальна сума акцептованих вимог кредиторів «Брокбізнесбанку» перевищує 11,2 млрд грн, з яких фондом задоволено 985,5 млн грн. Надходження від продажу активів банку з початку ліквідації становлять 694,7 млн грн. Переважно – це надходження від реалізації кредитів та нерухомості.

У Фонді гарантування розповідали, що забезпеченням під частину кредитного портфелю «Брокбізнесбанку» (на 8 млрд грн) були товари в обороті - газ і пальне в трубопроводах.

У 2018 році ФГВФО подав позов до колишніх акціонерів і топ-менеджерів «Брокбізнесбанку» на 8,9 млрд грн.

У листопаді 2018 року Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського олігарха-втікача Сергія Курченка.

Управління фінансових розслідувань Міндоходів виявило причетність службових осіб «Брокбізнесбанку» до «відмивання» коштів на суму понад 50 мільйонів гривень.