Американський бізнесмен розповів, чому інвестори обходять Україну стороною

Бізнес в Україні коштує в три-п'ять разів дешевше, ніж аналогічний в Чехії або Польщі, — експерт

Західні інвестори зацікавлені прийти зі своїми капіталами в Україну, але на сьогодні динаміка інвестиційного середовища тут негативна, — впевнений американський бізнесмен Гіві Топчішвілі. Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому». «Існує величезна кількість факторів, які не дають передумов назвати ваш



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бізнес в Україні коштує в три-п'ять разів дешевше, ніж аналогічний в Чехії або Польщі, — експерт

Західні інвестори зацікавлені прийти зі своїми капіталами в Україну, але на сьогодні динаміка інвестиційного середовища тут негативна, — впевнений американський бізнесмен Гіві Топчішвілі. Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому».

«Існує величезна кількість факторів, які не дають передумов назвати ваш інвестиційний клімат позитивним. В Україні немає адекватного інвестиційного середовища і не побудовано правильного фундаменту для того, щоб ситуація була іншою», — зазначає бізнесмен.

«Будь-який інвестор прагне вибирати той бізнес, де він може отримати передбачуваність своєї інвестиції та зрозумілий мультиплікатор. І, звичайно, інвестори оцінюють такі зовнішні фактори як макроекономічні ризики, наявність позитивних індустріальних трендів і можливість синдикації з локальними інвесторами. На сьогоднішній день в країні відсутня віра всередині самого українського суспільства та українських інвесторів. А це дуже важливо для будь-якого іноземного інвестора в будь-якій країні, коли разом з ним інвестує гроші місцевий бізнес», — пояснює своє позицію Топчішвілі.

На думку бізнесмена, сьогодні українська податкова система не є лояльною ні до інвестора, ні до місцевого бізнесу: «ЗМІ регулярно передають про напівлегітимні «наїзди» і акції з недружнього поглинання. Існує величезна кількість факторів, які не дають передумов назвати ваш інвестиційний клімат позитивним. Основа сьогодні в кращому випадку хитка, а реально, мені здається, погіршується щодня».

Як приклад Топчішвілі згадує Чехію, яка знаходиться на третьому місці в рейтингу Economist Intelligence Unit серед країн з найбільш сприятливим інвестиційним кліматом — «ваша країна-сусід, яка з часу припинення холодної війни залучила понад $125 мільярдів прямих іноземних інвестицій. Польща в цьому списку на п’ятому місці».

Топчішвілі впевнений: як тільки в Україні зміниться ситуація й інвестиційне середовище стане адекватним, сюди теж потечуть західні гроші. «Але поки ми не бачимо, що ви зробили хоча б один крок у цьому напрямку», — говорить бізнесмен.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Американський бізнесмен Гіві Топчішвілі: У США дуже незадоволені тим, що зараз відбувається в Україні