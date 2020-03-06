АМКУ повинен дозволити «Метінвесту» концентрацію ШУ «Покровське», – експерт



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Україні важливо розвивати національну промисловість і стимулювати внутрішнього інвестора, - Сазонов

Необхідно стимулювати внутрішнього інвестора в промисловості, – Сазонов

Концентрація шахтоуправління «Покровське» «Метінвестом» дозволить підвищити видобуток дефіцитного в Україні коксівного вугілля і розвивати металургію, держава повинна стимулювати внутрішнього інвестора. Про це політолог Кирило Сазонов заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Безумовно, держава повинна всіляко вітати інвесторів, особливо внутрішніх. Шахтоуправління «Покровське» – не просто шахта, воно видобуває коксівне вугілля для металургії. Коксівного вугілля в нашій країні постійно не вистачає, у нас його дефіцит. Це дуже важливе шахтоуправління з коксівним вугіллям, дуже важливе для української промисловості, для українських ланцюжків», – пояснив Сазонов.

Він нагадав, що після того, як «Метінвест» 2018 року викупив 24,9% акцій ШУ «Покровське», підприємство зі збиткового стало прибутковим, і зараз компанія готова викупити контрольний пакет шахтоуправління і інвестувати значні кошти в його розвиток. Експерт вважає, що Антимонопольний комітет повинен дати «Метінвесту» таку можливість.

«Є дуже хороший потенціал у нього (ШУ «Покровське». – Ред.) для розвитку, і є інвестор, який хоче в нього вкладатися. Дуже важливий момент, щоб Антимонопольний комітет в даному випадку як можна швидше дав цю можливість, щоб дав можливість сконцентрувати акції (контрольний пакет. – Ред.)», – сказав Сазонов.

На його думку, Україні важливо розвивати національну промисловість і стимулювати внутрішнього інвестора.

«Ми ніколи не станемо заможною країною, якщо будемо сировинним придатком або аграрною наддержавою, як люблять говорити. Саме промисловість, саме переробка, саме продукти з високою доданою вартістю можуть зробити Україну багатою і успішною в більш-менш осяжній перспективі. І дуже логічно не шукати на Заході за допомогою, припустимо, нянь або міжнародних форумів якихось інвесторів, а стимулювати саме українських інвесторів, внутрішнього інвестора, вкладати саме в виробництво, тобто, розвивати видобуток коксівного вугілля, металургію», - підкреслив Сазонов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що «Метінвест» готовий інвестувати 4 млрд грн в розвиток ШУ «Покровське» після придбання контрольного пакета акцій компанії. І відзначали, що після того як «Метінвест» 2018 увійшов до складу акціонерів ШУ «Покровське», викупивши 24,9% його акцій, підприємство зі збиткового стало прибутковим - 2019 рік воно закінчило з чистим прибутком в 925 млн грн, тоді як 2018 був чистий збиток 988 млн грн.