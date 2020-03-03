Кабмін передав на приватизацію ще 431 підприємство



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Кабмін 3 березня заявив про передачу близько півтисячі об’єктів на приватизацію

Раніше уряд вже передав понад 500 держпідприємств на продаж

Кабінет міністрів України ухвалив рішення передати на приватизацію до Фонду державного майна 431 державне підприємство.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час свого засідання 3 березня, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду 3 березня.

«Сьогодні уряд передав ще 431 об'єкт на приватизацію до Фонду держмайна. Там вони будуть готуватися і за прозорою процедурою протягом певного періоду часу будуть реалізовуватись», – заявив Гончарук.

Серед переданих на приватизацію не лише малі компанії, а й великі державні підприємства — «Артемсіль», «Хліб України», Державна зернова корпорація тощо. Зазначимо, що керівники «Артемсолі» є фігурантами справ про хабарництво.

За підрахунками прем'єра, наразі на приватизацію відправлено вже понад 900 державних компаній (ще 500 уряд передав Фонду держмайна у 2019 році) – найбільше за часів незалежності.

Також нагадаємо, що сьогодні уряд створив Офіс фінансового контролю.

19 лютого уряд визначив, чим займатиметься новостворений Офіс фінконтролю.

Нагадаємо, новостворений Офіс фінансового контролю очолив Ігор Буграк