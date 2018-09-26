АМКУ розслідує підвищення плати за послуги мобільного зв’язку



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За даними відомства, дослідження розпочато з приводу підняття плати за послуги мобільного зв’язку шляхом встановлення розрахункового періоду оплати – чотири тижні

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав дослідження питання підняття плати за послуги мобільного зв’язку шляхом встановлення розрахункового періоду оплати - чотири тижні. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Трьом операторам (ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна, ТОВ «Лайфселл») направлені вимоги Антимонопольного комітету України для з’ясування правомірності таких нововведень мобільних операторів та донесення їх змісту до абонентів», - йдеться у повідомленні.

В АМКУ зазначили, що відповідно до умов, наприклад, тарифу «Київстар 4G Онлайн», розміщених на офіційному сайті ПрАТ «Київстар», плата за пакет послуг 75 грн знімається раз на 4 тижні. Згідно з умовами, наприклад, тарифу Vodafone SuperNet Start, розміщених на офіційному сайті ПрАТ «ВФ Україна», базова вартість пакетів послуг на 4 тижні становить 65 грн. Відповідно до умов, зокрема, тарифу «Хайп», розміщених на офіційному сайті ТОВ «Лайфселл», вартість тарифу 75 грн на 4 тижні.

У серпні цього року мобільні оператори «Київстар» і Vodafone, як і Lifecell, перевели деякі тарифи на чотиритижневий термін (28 днів) надання послуг.