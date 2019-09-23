Апеляційний суд скасував ухвалу Баришівського суду щодо Рожкової



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший заступник глави Нацбанку Катерина Рожкова

Київський апеляційний суд також виніс окрему ухвалу, яка стосується судді Баришівського райсуду Костянтина Коваленка

Київський апеляційний суд 23 вересня задовольнив апеляційну скаргу Національного банку України та скасував ухвалу Баришівського районного суду щодо усунення першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової від виконання обов'язків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Крім того, як зазначається, Київський апеляційний суд виніс окрему ухвалу, яка стосується судді Баришівського райсуду Костянтина Коваленка.

Повідомляється, що у своїй апеляційній скарзі Національний банк звертав увагу суду на такі аргументи:

суд не має права встановлювати Національному банку та членам його Правління заборону виконувати повноваження;

законодавством не передбачено можливості припинення, призупинення або заборони здійснення повноважень заступника голови Національного банку «за рішенням суду».

«Ми вітаємо рішення Київського апеляційного суду, адже воно повністю відповідає законодавству України. У своїй апеляційній скарзі ми вказали на грубі порушення норм процесуального та матеріального права, які допустив суд першої інстанції, ухваливши своє рішення. Подібні дії наявно демонструють слабкість недореформованої судової системи, коли будь-яка особа без перевірки документів і суті позову може подати заяву до суду і отримати ухвалу, що блокуватиме роботу будь-якого державного органу», – заявив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Повідомляється, що про допущені суддею Баришівського районного суду Київської області Коваленком грубі порушення Національний банк довів до відома Вищої ради правосуддя, а також Національного антикорупційного бюро України.

«Минулого року ексдепутати Верховної Ради Ігор Луценко та Олександр Дубінін також намагалися у судовому порядку обмежити Катерину Рожкову у виконанні посадових повноважень. 15 травня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовільнив апеляційну скаргу НБУ та підтвердив правомірність виконання Катериною Рожковою своїх посадових обов’язків», - нагадали в НБУ.

«Щодо позову Олександра Дубініна Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області взагалі вирішив відмовити у відкритті провадження у справі. Крім того, схожа спроба незаконного встановлення заборони для Національного банку України та його консультантів вчиняти певні дії в порядку забезпечення позову вже мала наслідком ухвалення 2 квітня 2019 року Вищою радою правосуддя рішення про звільнення Кізюн Людмили Іванівни з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України за скаргою Національного банку України», - зауважили в НБУ.