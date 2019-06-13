Суд заборонив Рожковій виконувати обов'язки першого заступника глави НБУ



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Перший заступник глав Нацбанка Катерина Рожкова

Баришівський суд, який заборонив SkyUp здійснювати польоти, вирішив відсторонити від роботи першого заступника глави НБУ Катерину Рожкову

Національний банк заявляє, що отримав листа від фізичної особи, де повідомляється, що Баришівський райсуд Київської області, який раніше відібрав ліцензію в SkyUp, заборонив першому заступнику голови НБУ Катерині Рожкової виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«У Національний банк надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якої випливає, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито прийняв рішення про заборону Катерині Рожкової брати участь в засіданнях Правління і виконувати покладені на неї посадові обов'язки. Ініціали цієї фізичної особи збігаються з ініціалами одного з передбачуваних учасників судової справи, яке вказане на сайті «судової влади». Водночас жодної відповідної ухвали суду не міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень та, відповідно, Національний банк не отримував її від суду», - відзначили в НБУ.

Начальник управління претензійно-позовної діяльності Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук відмітив, що, згідно з процесуальним кодексом, як тільки вони отримають рішення суду, змушені негайно його виконати.

«Однак, поки ми не отримували... Тому ми не можемо стверджувати, що інформація про наявність відповідної постанови відповідає дійсності. Якщо це так, то Національний банк оскаржить його в передбаченому законом порядку», - заявив Григорчук.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітрянним транспортом, яка видана ТОВ Авіакомпанія Скайап (SkyUp Airliness). В свою чергу, авіаперевізник в червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує на рішення суду.