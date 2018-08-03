«Арселор Міттал Кривий Ріг» виступив проти прихованого підвищення залізничних тарифів



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Великі компанії вважають, що приховане підвищення тарифів обійдеться всім вантажовідправникам України в 5,5 млрд грн в річному обчисленні

Найбільший український меткобінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» виступає проти прихованого підвищення тарифів на перевезення вантажів «Укрзалізницею». Про це заявив начальник відділу зовнішньої логістики підприємства Андрій Мороз в інтерв'ю корпоративному сайту, пише Мінпром.

Він нагадав, що в кінці липня «Укрзалізниця» збільшила нормативний термін доставки вантажів на два дні. «І фактично ми будемо змушені платити не на 54 грн більше у зв'язку зі зростанням тарифу з 546 до 600 грн, а ще додатково 1,2 тис. грн за кожне перевезення по Україні», - підкреслив менеджер.

«Ще одна тема з цього ж розряду. Зараз обговорюється вирівнювання класів вантажу. Фактично йдеться не стільки про вирівнювання, скільки про оплату порожнього пробігу вагонів з-під вантажів третього класу (у нашому випадку - концентрату). Дана оплата зростає на 90% (!). Деякі великі компанії вважають, що таке «вирівнювання» класів обійдеться всім вантажовідправникам України в 5,5 млрд грн в річному обчисленні. «УЗ» нарахувала 800 з гаком мільйонів до кінця року, якщо вони введуть цей показник. У перерахунку на рік це близько 3,9 млрд грн. Це вже серйозна історія», - сказав Мороз.

«Ми не готові погоджуватися з черговим прихованим підвищенням, і досить значним. «УЗ» все ж необхідно враховувати думку учасників ринку, які виступають категорично проти подібних рішень. Як найбільший іноземний інвестор в Україні, компанія «Арселор Міттал» сподівається, що державні регулюючі органи приймуть зважене рішення з даного питання, з урахуванням думки підприємств однієї з ключових галузей для економіки країни», - резюмував Мороз.

За інформацією голови Ради Федерації роботодавців України Дмитра Олійника, з 31 жовтня минулого року по 28 липня 2018 року реальне зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення досягло рекордних 40%.

Приховане зростання тарифу було обумовлене зміною процедури визначення плати за використання власних вагонів «Укрзалізниці», підвищенням ставок на використання власних вагонів держмонополіста, а також введенням коефіцієнта «Тдод».