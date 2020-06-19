Бахматюк буде добиватися компенсації після рішення Верховного суду щодо банку «Фінансова ініціатива»



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Ексвласник банку «Фінансова ініціатива» Олег Бахматюк буде звертатися в суд за компенсацією

«Суд фактично визнав провину Нацбанку в падінні «Фінансової ініціативи»», – Олег Бахматюк

Рішення Верховного суду про неправомірність дій Нацбанку України (НБУ) щодо виведення банку «Фінансова ініціатива» з ринку дозволяє ексвласнику банку Олегу Бахматюку вимагати компенсації і дає додатковий аргумент до пропонованого ним врегулювання з питання боргів цього банку і VAB Банку.

Про це повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» сам бізнесмен, – повідомляють Українські новини.

«Після нещодавнього прийняття Верховною Радою «банківського» закону ми не можемо повернути собі банк, але будемо звертатися за компенсацією за всіма процедурами, які мають правовий характер. Найголовніше – суд визнав очевидну річ, що банк неправомірно вивели з ринку, що він міг працювати і був достатньо ліквідний», - сказав Бахматюк по телефону.

Він нагадав, що спочатку вказував на незаконність дисконтування Нацбанком облігацій внутрішньої держпозики, що спричинило за собою визнання «Фінансової ініціативи» неплатоспроможною. «На жаль, за ці п'ять років банк перетворився в ніщо. Але це було вже принципове завдання довести свою правоту, і така історична справедливість важлива для мене і для команди», - сказав бізнесмен.

Бахматюк зазначив, що суд фактично визнав провину Нацбанку в падінні «Фінансової ініціативи». «А значить, в половині того боргу, в якому мене звинувачують, вони винні самі. Виходить, що це було свідоме доведення банку до банкрутства. Ми цей аргумент використовуємо і в міжнародних судах», - пояснив ексвласник.

Він також нагадав про ухвалене 5 червня Печерським райсудом Києва рішення про скасування постанови про поновлення кримінальної справи проти нього особисто і його компанії екс-заступником генпрокурора Віталієм Касько. «Уже тиждень, як це рішення оголошено. Воно вже в Генпрокуратурі, і я сподіваюся, що генпрокурор виконає це рішення суду», - сказав бізнесмен.

Нагадаємо, Верховний Суд України 17 червня 2020 року виніс остаточне рішення, яким підтвердив незаконність рішення правління Національного банку щодо виведення банку «Фінансова Ініціатива» з ринку.