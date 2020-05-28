Бахматюк назвав незаконним рішення Апеляційної палати ВАКС



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Олег Бахматюк став першим, хто офіційно виявив бажання виплатити державі борг VAB банку

Бахматюк заявив про політичну заангажованість судового процесу у справі VAB банку

Олег Бахматюк назвав незаконним і упередженим рішення Апеляційної палати ВАКС про обрання запобіжних заходів у справі VAB банку.

Про це йдеться в його заяві.

Бахматюк зазначив, що рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, що скасувало законне рішення першої інстанції, є демонстрацією політичної заангажованості цього судового процесу.

«Це рішення було ухвалене за безпосереднім втручанням директора НАБУ Артема Ситника, який вважає мене особистим ворогом і діє з мотивів особистої помсти, нехтуючи правосуддям. Артем Ситник, за моїми даними особисто їздив до ВАКС і, де-факто, втручався в процес. Прямим доказом цього є те, що в ідентичних справах тієї ж Апеляційної палати ВАКС, наприклад, у справі Клименка та у справі Клюєва - було прийняте прямо протилежне рішення і відмовив у застосуванні запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою», - заявив він.

Він підкреслив, що рішення ВАКС не можна пояснити з точки зору права, воно є абсолютно нелогічним - заочно заарештовувати людину, про місцеперебування якої було офіційно повідомлено слідчі органи, згідно положень міжнародної правової конвенції заборонено.

«Таке рішення можна пояснити тільки політичною коньюктурою, і воно не має жодного відношення до принципів і норм українського і міжнародного права. Відомо, що пан Ситник при підготовці цього засідання перебував в тісному контакті з суддями Апеляційної палати, щоб переконати їх у винесенні такого рішення. Це відбувалось на фоні переговорів і моїх декларацій щодо готовності до співпраці для повернення коштів заборгованості до бюджету держави (нагадаю всім, що перший раз я запропонував віддати гроші державі два роки тому). Ми хочемо зберегти робочі місця, що надзвичайно важливо в період пандемії, світової економічної кризи, що заторкнула і економіку України. Ми хочемо зберегти підприємство - великого платника податків і важливого учасника економічних процесів. Ми хочемо бути позитивним прикладом вирішення ситуації, що виникла після безпрецедентної банківської чистки, яка проводилась НБУ у 2014-2015 роках, коли з ринку були виведені більшість українських банків. Хочемо бути прикладом таких ініціатив для інших банків і їх власників, що було б в інтересах держави», - пояснив Бахматюк.

За його словами, рішення ВАКС зупинило рух на шляху до мирного вирішення питання повернення заборгованості банків.

«На жаль, люди, які з нами воюють, використовуючи свої можливості і свій вплив, не діють в інтересах України, знищуючи велику компанію, великого платника податків, великого роботодавця. Вони діють у власних інтересах. Вони діють з власних амбіцій і небажання визнавати власні помилки і незаконність своїх дій. Прикро, що Апеляційна палата ВАКС скасувала законне рішення першої інстанції і ухвалила в свою чергу рішення незаконне, яке буде оскаржене в міжнародних судах як таке, яке суперечить принципам верховенства права. Це рішення зупинило рух на шляху до мирного вирішення питання повернення заборгованості банків, чого ми прагнули і чого добивались. Це стало демонстрацією, що хороші ініціативи з позитивними економічними наслідками нашій державі, на жаль, нецікаві. Що такі люди, як Ситник і його оточення, використовуючи своє службове становище і політичний вплив, можуть безкарно розправитись з людиною, що дозволила собі озвучити чітку принципову позицію щодо директора НАБУ і його дій та методів», - вважає один із акціонерів банку.

Бахматюк підкреслив, що ситуація, в якій він опинився, є неочікуваною саме через її абсурдність і неправомірність.

«Вона демонструє, що громадяни нашої країни є незахищеними перед політичною кон’юнктурою, можуть бути покарані за свою позицію з повним порушенням правових норм. Ця ситуація показує, що в нашій країні і досі діють подвійні стандарти - та сама Апеляційна палата ВАКС приймає рішення у справі Клименка чи Клюєва, а потім, у такій же ситуації - абсолютно протилежне у справі Бахматюка. На жаль, пан Ситник може собі дозволити тиснути на новий судовий орган, що має бути незалежним і неупередженим», - резюмував він.

Нагадаємо, що Олег Бахматюк є єдиним екс-акціонером виведених з ринку банків в результаті банківської кризи, що почалася в 2014 році, який виступає з пропозицією виплати 8 млрд грн боргів державі через механізми реструктуризації.

Сьогодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід для кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка у вигляді утримання під вартою.