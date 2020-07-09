Бахматюк: всі чотири справи VAB банку потрапили до одних і тих самих суддів ВАКС. Таких співпадінь не буває



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Справа проти Писарука та Бахматюка, що була повторно відкрита НАБУ, стосується отримання рефінансування від НБУ VAB Банком

Олег Бахматюк викликав директора НАБУ Артема Ситника на публічну дискусію щодо фальсифікації справи VAB банку та заявив, що справи щодо банку, які за поданням НАБУ потрапляють до апеляційної інстанції Вищого антикорупційного суду, потрапляють до однієї трійки суддів, що неможливо при автоматизованому розподілу справ. Повідомляють Українські новини.

Про це Олег Бахматюк, бізнесмен, власник агрохолдингу «Укрлендфармінг», заявив в своєму блозі на «Українській правді», коментуючи рішення Печерського районного суду, який визнав відкриття справи проти нього і колишнього заступника голови НБУ Олександра Писарука незаконним. За словами бізнесмена, всі подання від НАБУ до апеляційної палати ВАКС чомусь потрапляють до однієї і тієї ж трійки суддів, хоча в Україні діє автоматичний розподіл судових справ між суддями для забезпечення незалежності і неупередженості процесів розгляду справ.

«Окремо хотів би зупинитися на тому, як працює апеляційна інстанція Вищого антикорупційного суду. Спочатку, попри рішення першої інстанції, апеляція виносить рішення про мій заочний арешт, хоча перед тим в ідентичній справі в заочному арешті було відмовлено Клюєву та Клименку, - пише Бахматюк. - А далі відбуваються ще цікавіші речі: через електронний розподіл справ саме ця трійка суддів, яка винесла проти мене незаконне рішення, отримує таку ж справу проти моєї сестри, потім ще одну справу проти екскерівника VAB-банку. А тепер ці ж судді будуть розглядати апеляцію САП на справу щодо рішення Печерського суду. За дивним збігом до трійки одних і тих самих суддів потраплять 100% справ, пов'язаних зі мною. Чи бувають такі збіги? Питання риторичне».

Також бізнесмен заявив, що директор НАБУ Артем Ситник уникає публічної дискусії з ним щодо фактів фальсифікації справ щодо VAB банку, акціонером якого він був.

Нагадаємо, справа проти Писарука та Бахматюка, що була повторно відкрита НАБУ в порушення норм чинного законодавства, як визначив суд, стосується отримання рефінансування від НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростували звинувачення НАБУ. Також детективи НАБУ підозрюються ДБР у втручанні в складання завідомо неправдивого експертного висновку по цій справі.