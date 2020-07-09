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    Кримінал

    Посадовці Національної академії аграрних наук постануть перед судом за хабар

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    Посадовці&nbsp;одержали неправомірну вигоду у сумі 150 тис. грн - Посадовці Національної академії аграрних наук постануть перед судом за хабар
    Посадовці одержали неправомірну вигоду у сумі 150 тис. грн
    Фото ілюстративне

    Обвинуваченим загрожує позбавлення волі до 10 років

    До суду скеровано обвинувальний акт відносно двох працівників Президії Національної академії аграрних наук України та керівника одного з підпорядкованих дослідних господарств. Посадовці обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління ДБР.

    «Слідством встановлено, що начальник одного з відділів Президії НААН України за попередньою змовою з начальником управління вказаної Академії та керівником підпорядкованого дослідного господарства вимагали та одержали неправомірну вигоду у сумі 150 000 гривень за укладення договору про поставку матеріальних цінностей та здійснення оплати за договором», - розповіли у ДБР.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснював Офіс генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

    У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    Як повідомлялося, днями у Дніпропетровській області на хабарі затримали голову земельної комісії однієї з міських об'єднаних територіальних громад. 

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