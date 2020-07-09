Посадовці Національної академії аграрних наук постануть перед судом за хабар
Обвинуваченим загрожує позбавлення волі до 10 років
До суду скеровано обвинувальний акт відносно двох працівників Президії Національної академії аграрних наук України та керівника одного з підпорядкованих дослідних господарств. Посадовці обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління ДБР.
«Слідством встановлено, що начальник одного з відділів Президії НААН України за попередньою змовою з начальником управління вказаної Академії та керівником підпорядкованого дослідного господарства вимагали та одержали неправомірну вигоду у сумі 150 000 гривень за укладення договору про поставку матеріальних цінностей та здійснення оплати за договором», - розповіли у ДБР.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснював Офіс генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Як повідомлялося, днями у Дніпропетровській області на хабарі затримали голову земельної комісії однієї з міських об'єднаних територіальних громад.