Посадовці Національної академії аграрних наук постануть перед судом за хабар



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Посадовці одержали неправомірну вигоду у сумі 150 тис. грн Фото ілюстративне

Обвинуваченим загрожує позбавлення волі до 10 років

До суду скеровано обвинувальний акт відносно двох працівників Президії Національної академії аграрних наук України та керівника одного з підпорядкованих дослідних господарств. Посадовці обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління ДБР.

«Слідством встановлено, що начальник одного з відділів Президії НААН України за попередньою змовою з начальником управління вказаної Академії та керівником підпорядкованого дослідного господарства вимагали та одержали неправомірну вигоду у сумі 150 000 гривень за укладення договору про поставку матеріальних цінностей та здійснення оплати за договором», - розповіли у ДБР.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснював Офіс генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Як повідомлялося, днями у Дніпропетровській області на хабарі затримали голову земельної комісії однієї з міських об'єднаних територіальних громад.

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