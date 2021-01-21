Бахматюк звинуватив Ситника у знищенні 37 підприємств і 13 тисяч робочих місць

Раніше Бахматюк звинувачував Ситника в неправомірному переслідуванні з мотивів особистої помсти

Через півторарічний тиск з боку НАБУ один з найбільших агрохолдингів України був змушений повністю зупинити виробництво на 37 підприємствах, а 13 тисяч працівників втратили роботу. Повідомляють Українські новини.

Про це йдеться в заяві Групи компаній «Укрлендфармінг», розміщеній на офіційному сайті агрохолдингу. «Замість того, щоб боротись з корупцією топ-чиновників, директор НАБУ Артем Ситник змушує своїх підлеглих боротись з українським виробником. Наслідок цієї війни – це повністю зупинене виробництво на 37 підприємствах групи компаній «Укрлендфармінг», без роботи залишились 13 тисяч українців, бюджет тільки за минулий рік недоотримав 1,5 млрд грн податків. Закриваються сучасні ферми, в тому числі – унікальні племінні виробництва. Наслідки для цілої галузі можуть бути просто катастрофічними. Закриваються птахофабрики, виробництво скорочується, а ціни на яйця в Україні стрімко зростають», – заявляє агровиробник.

«Укрлендфармінг» пише, що під загрозою знищення опинились робочі місця для 30 тисяч українців, надання соціальної допомоги 706 населеним пунктам України, доля 298 тисяч орендодавців земельних паїв, які співпрацювали з «Укрлендфармінгом», що давало можливість їм годувати свої сім'ї. Адже підприємство має 4 тисячі виробничих об'єктів практично в кожному регіоні країни, великі сучасні елеватори і фабрики, сплатило 7,8 млрд грн податків усіх рівнів тільки за останні 3 роки (в середньому компанією сплачувалось 2-3 млрд податків на рік), виробляє 1,1% ВВП України.

Виробник навів перелік 37 підприємств, виробництво на яких було повністю зупинено внаслідок півторарічного тиску з боку НАБУ і повідомив, що створення 1 робочого місця на новій птахофабриці з урахуванням капітальних інвестицій коштує до 500 тисяч доларів: «Хто готовий за нинішніх умов інвестувати в Україну такі кошти, щоб відновити втрачений виробничий і експортний потенціал країни, хто створить заново знищені тисячі робочих місць? Питання риторичне».

Нагадаємо, що раніше акціонер «Укрлендфармінгу» Олег Бахматюк звинуватив Артема Ситника в неправомірному переслідуванні з мотивів особистої помсти: директор НАБУ був визнаний судом винним у вчиненні корупційного правопорушення і внесений до офіційного реєстру корупціонерів НАЗК. Головним свідком сторони обвинувачення у цій справі був радник сестри Бахматюка.