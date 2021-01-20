Заява Микитася свідчить, що НАБУ остаточно вбиває інструмент «угода зі слідством», – ЗМІ

Директор НАБУ Артем Ситник заявляв в інтерв’ю щодо Микитася, що «понад те, його угода зі слідством не означає, що він миттєво став кришталево чистим

За цією угодою, Микитась погодився відшкодувати до держбюджету 50 мільйонів гривень

Заяви скандального забудовника Микитася, що його угода зі слідством НАБУ, про яку багато писали ЗМІ і яка згадувалась на засіданні ВАКС є лише «чутками та брехливими версіями» свідчить про те, що такий інструмент, як угода зі слідством, в Україні скомпрометований. Про це повідомляють Українські новини.

Про це пише «Обозреватель» у статті Зізнання Микитася: НАБУ остаточно вбиває інструмент «угода зі слідством». Про угоду зі слідством Микитася у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії на понад 81 мільйон гривень стало відомо з закритого засідання ВАКС.

За цією угодою, Микитась погодився відшкодувати до держбюджету 50 мільйонів гривень, вийшов з СІЗО, отримав спецохорону від НАБУ та почав свідчити проти колишніх колег.

Зокрема проти заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, який перед тим звинуватив директора НАБУ Ситника в корупції. Саме НАБУ повідомило про статус Микитася як «викривача», тобто людини, яка пішла на угоду зі слідством і свідчить проти інших підозрюваних, про угоду зі слідством Микитася і двох інших підозрюваних згадував в інтерв’ю і сам директор НАБУ Артем Ситник. Наявність цієї угоди підтвердив у розмові з екснардепом Ігорем Мосійчуком і сам Микитась.

Потрапивши знову у СІЗО по іншій справі про викрадення людини, яку розслідує поліція, Микитась зробив несподівану заяву: ніякої угоди зі слідством ніби не було, а всі, хто про неї заявляв – свідомо розповсюджують «брехливу версію від Татарова», що це «фейкова інформкампанія».

«За логікою Микитася, «фейкова інформкампанія» – це засідання ВАКС, це заяви самого НАБУ і його керівника, це приставлена спецохорона НАБУ і т.ін, – пише «Обозреватель». – Оскільки в інтерв’ю Микитась не повідомив нічого нового, мета цього «виходу у світ» пояснюється лише так: вчергове звинуватити Татарова в усіх злочинах, які чинила бізнес-структура Микитася, і «відмазати» НАБУ від невиконання умов угоди зі слідством.

І це виглядає як жест відчаю людини, яку в НАБУ вже раз «кинули», пообіцявши Новий рік вдома і під охороною спецназу – цю обіцянку НАБУ не виконало, ніякий спецназ не захистив Микитася від посадки у СІЗО по справі за викрадення людини.

І схоже, його «кидають» вдруге: вочевидь, Микитасю невигідно просто так спростовувати угоду з НАБУ, яке мало б його захищати, якщо його захисникам у НАБУ знову щось не пообіцяли».

У цій ситуації сенс угоди зі слідством в Україні взагалі втрачається, пише видання.

«Те, що «позичили» в українське законодавство з західних практик як інструмент швидкого вирішення складних справ, коли підозрюваний отримує певні «знижки» у покаранні в обмін на цінну для слідства інформацію, в Україні де-факто не працює.

Сенс цієї угоди – чітко зафіксовані на папері обов’язки сторін, щоб ніхто нікого не «кинув». А справа Микитася показала, що можна не тільки «кинути» - можна взагалі заперечити факт такої угоди. Хто після цього йтиме на такі угоди? Ніхто», – пише «Обозреватель».

Нагадаємо, що директор НАБУ Артем Ситник заявляв в інтерв’ю щодо Микитася, що «понад те, його угода зі слідством не означає, що він миттєво став кришталево чистим… До речі, ще у двох підозрюваних також є угоди зі слідством, які підтверджені судом».

І НАБУ в офіційному пресрелізі також підтвердило, що Микитась має статус викривача, який надав детективам НАБУ «інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади».