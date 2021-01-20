Заява Микитася свідчить, що НАБУ остаточно вбиває інструмент «угода зі слідством», – ЗМІ
За цією угодою, Микитась погодився відшкодувати до держбюджету 50 мільйонів гривень
Заяви скандального забудовника Микитася, що його угода зі слідством НАБУ, про яку багато писали ЗМІ і яка згадувалась на засіданні ВАКС є лише «чутками та брехливими версіями» свідчить про те, що такий інструмент, як угода зі слідством, в Україні скомпрометований. Про це повідомляють Українські новини.
Про це пише «Обозреватель» у статті Зізнання Микитася: НАБУ остаточно вбиває інструмент «угода зі слідством». Про угоду зі слідством Микитася у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії на понад 81 мільйон гривень стало відомо з закритого засідання ВАКС.
За цією угодою, Микитась погодився відшкодувати до держбюджету 50 мільйонів гривень, вийшов з СІЗО, отримав спецохорону від НАБУ та почав свідчити проти колишніх колег.
Зокрема проти заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, який перед тим звинуватив директора НАБУ Ситника в корупції. Саме НАБУ повідомило про статус Микитася як «викривача», тобто людини, яка пішла на угоду зі слідством і свідчить проти інших підозрюваних, про угоду зі слідством Микитася і двох інших підозрюваних згадував в інтерв’ю і сам директор НАБУ Артем Ситник. Наявність цієї угоди підтвердив у розмові з екснардепом Ігорем Мосійчуком і сам Микитась.
Потрапивши знову у СІЗО по іншій справі про викрадення людини, яку розслідує поліція, Микитась зробив несподівану заяву: ніякої угоди зі слідством ніби не було, а всі, хто про неї заявляв – свідомо розповсюджують «брехливу версію від Татарова», що це «фейкова інформкампанія».
«За логікою Микитася, «фейкова інформкампанія» – це засідання ВАКС, це заяви самого НАБУ і його керівника, це приставлена спецохорона НАБУ і т.ін, – пише «Обозреватель». – Оскільки в інтерв’ю Микитась не повідомив нічого нового, мета цього «виходу у світ» пояснюється лише так: вчергове звинуватити Татарова в усіх злочинах, які чинила бізнес-структура Микитася, і «відмазати» НАБУ від невиконання умов угоди зі слідством.
І це виглядає як жест відчаю людини, яку в НАБУ вже раз «кинули», пообіцявши Новий рік вдома і під охороною спецназу – цю обіцянку НАБУ не виконало, ніякий спецназ не захистив Микитася від посадки у СІЗО по справі за викрадення людини.
І схоже, його «кидають» вдруге: вочевидь, Микитасю невигідно просто так спростовувати угоду з НАБУ, яке мало б його захищати, якщо його захисникам у НАБУ знову щось не пообіцяли».
У цій ситуації сенс угоди зі слідством в Україні взагалі втрачається, пише видання.
«Те, що «позичили» в українське законодавство з західних практик як інструмент швидкого вирішення складних справ, коли підозрюваний отримує певні «знижки» у покаранні в обмін на цінну для слідства інформацію, в Україні де-факто не працює.
Сенс цієї угоди – чітко зафіксовані на папері обов’язки сторін, щоб ніхто нікого не «кинув». А справа Микитася показала, що можна не тільки «кинути» - можна взагалі заперечити факт такої угоди. Хто після цього йтиме на такі угоди? Ніхто», – пише «Обозреватель».
Нагадаємо, що директор НАБУ Артем Ситник заявляв в інтерв’ю щодо Микитася, що «понад те, його угода зі слідством не означає, що він миттєво став кришталево чистим… До речі, ще у двох підозрюваних також є угоди зі слідством, які підтверджені судом».
І НАБУ в офіційному пресрелізі також підтвердило, що Микитась має статус викривача, який надав детективам НАБУ «інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади».